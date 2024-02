Deel dit: Share App Mail Tweet

Red Bull pleit Formule 1-teambaas Horner vrij van ongepast gedrag

De leiding van het Formule 1-team van Red Bull heeft teambaas Christian Horner vrijgesproken van vermeend ongepast gedrag. “Het onafhankelijke onderzoek naar de aantijgingen tegen de heer Horner is afgerond en Red Bull kan bevestigen dat de klacht is afgewezen”, aldus een woordvoerder van Red Bull in een verklaring.

Horner was door een vrouwelijke medewerker van het raceteam van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen beschuldigd van ongepast gedrag. Moederbedrijf Red Bull liet een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. De Britse teambaas, een bekendheid in Engeland, ontkende de aantijgingen en kan nu in functie blijven.

“De persoon die de klacht heeft ingediend heeft het recht om in beroep te gaan. Red Bull heeft er vertrouwen in dat het onderzoek eerlijk, rigoureus en onpartijdig is geweest”, meldt de woordvoerder van Red Bull via het team.

Snelle afhandeling

Horner was gewoon aan het werk tijdens de afgelopen testdagen in Formule 1 in Bahrein. “Er is een proces gaande waar ik deel van uitmaak”, zei hij toen tijdens een officiële Formule 1-persconferentie, waar hem onder meer werd gevraagd naar zijn toekomst als teambaas. “Ik kan echt geen commentaar geven op het proces of de tijdsperiode. Natuurlijk wil iedereen zo snel mogelijk resultaat.”

Het management van de Formule 1 drong bij Red Bull aan op een snelle afhandeling van de kwestie. De eerste seizoensrace van de Formule 1 is komende zaterdag de Grote Prijs van Bahrein.

ANP