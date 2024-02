Deel dit: Share App Mail Tweet

Occasion voor 2500 euro: deze auto is een slimme keuze

Tadaa! Je hebt net je rijbewijs behaald! Hoogste tijd voor je eerste eigen auto, maar ja, ‘autorijden is duur’. Zo lang je geen hoge eisen stelt, ook niet in ruimte, is het slim om klein te beginnen. Voor € 2.500 is best een goede auto te vinden, die ook in gebruik niet veel kost.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Eerste occasion voor 2500 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een degelijke eerste occasion voor maximaal 2500 euro. Vandaag lichten we de tweede occasion uit. Vind je de Nissan Micra niets? Kijk dan naar de occasions van dinsdag en zaterdag!

Nissan Micra (2003 – 2011)

De generatie van de Nissan Micra waarbij we gezien de prijs hier uitkomen is uiterlijk lekker eigenwijs. Sommigen vinden ‘m vreselijk, maar hij heeft ook wel iets leuks, iets vriendelijks, vooral door die bolle koplampen. Slim is de Micra ook, bijvoorbeeld door de verschuifbare achterbank. De bagageruimte meet minimaal 251 liter, de grootste van dit drietal. Er zitten meer slimme details in, zoals ook een opbergvak ònder de rechterstoel.

Door de elektrische bekrachtiging voelt de besturing wat doods aan, maar hij schakelt opvallend lekker. Voor een auto van dit formaat is hij ook voldoende comfortabel.

Een 1.2 Nissan Micra rijdt met gemak 1 op 15. Bij een autobedrijf in Appingedam staat een glanzend zwarte ‘Visia’ occasion (2004, 98.000 km) voor 2.499 euro. Deze is inmiddels verkocht.

Hier moet je op letten bij de occasion

Onder de linker koplamp van de Nissan Micra zit een zekeringkastje. Hierin kan wel eens vocht doordringen, wat tot een slecht lopende motor of niet werkende ruitenwissers kan leiden. Het is een kwestie van droogmaken, maar daarvoor moet wel de koplamp worden verwijderd.

De distributieketting gaat vaak geen ‘motorleven’ lang mee. De motor gaat slechter lopen en een dure reparatie is de enige oplossing. De startmotor geeft ook wel eens voortijdig de geest, wat ook kan worden veroorzaakt door een storing in het contactslot.