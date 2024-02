Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze onbekende betrouwbare klassieker staat nu te koop op Marktplaats

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de verkooplijsten van bijvoorbeeld Marktplaats en Gaspedaal.nl door. Ditmaal vinden we een onbekende betaalbare klassieker: de Nissan Pao.

De Nissan Pao was van 15 januari 1989 tot 14 april 1989 te bestellen. In totaal werd de auto 51.657 keer besteld, maar het productieaantal kwam niet boven de 31.352 exemplaren uit. Het model rolde slechts drie jaar van de Japanse productieband (1989 tot en met 1991).

Onbekende betrouwbare klassieker op Marktplaats

In Nederland staan er momenteel slechts 23 exemplaren van de betaalbare klassieker op kenteken. Een daarvan wordt nu als occasion aangeboden op Marktplaats.

De Nissan Pao heeft altijd een eenvoudige 1,0-liter driecilinder onder de motorkap. De 51 pk sterke krachtbron is gekoppeld aan een 3-traps automaat of een handgeschakelde versnellingsbak met vijf verzetten. De gevonden klassieker van Marktplaats heeft de automaat.

De techniek in de Nissan Pao gebruikte het merk destijds ook in de Micra en blijkt er betrouwbaar te zijn. Overigens is deze klassieker niet het enige leuke kleintje dat het Japanse merk ontwikkelde eind jaren 80/ begin jaren 90. Zo had het merk ook de BE-1, S-Cargo en de Figaro in de showrooms staan.

De Nissan Pao is misschien wel de onbekendste van die vier. Het retro-design van het model is een combinatie tussen een Mini, Renault 4 en een Fiat 500 uit die tijd. Maar dan op een geheel eigen manier.

De Nissan Pao als occasion

Autovisie vindt de betaalbare klassieker als occasion op Marktplaats. De auto komt uit 1989 en heeft volgens de kilometerteller net geen 127.000 kilometer ervaring. De verkoper vraagt voor de occasion 11.450 euro. De groenblauwe kleur past perfect bij het frivole design van de Nissan Pao.