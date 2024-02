Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de allerlaatste Volkswagen Golf R | Sjoerds Weetjes 385

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Een dikke 76 mille, dat is wat de Volkswagen Golf R 333 Limited Edition moet kosten. Let wel, in Duitsland, want in Nederland verscheen de gelimiteerde hot hatch nooit op de prijslijst.

Hier dient sowieso al zo’n 84 mille voor de ongelimiteerde Golf R Performance te worden betaald…

De allerlaatste Volkswagen Golf R

Wat zou de Golf R 333 Limited Edition op Nederlands kenteken kosten? Ga ervan uit dat het prijskaartje tussen de 100.000 en 110.000 euro ligt. Daarmee is het by far de duurste Golf ooit.

De Nederlandse importeur had graag enkele exemplaren deze kant op gehaald, maar dat lukte helaas niet. Toch staat er nu één exemplaar op Nederlands grondgebied en dankzij de fanatieke verzamelaar van onder andere snelle Volkswagens kan Sjoerd van Bilsen jou de prijzigste Golf ooit presenteren. Is het naast de duurste ook de laatste Golf R ooit? Dat is nog afwachten. Vast staat dat van de huidige editie Golf de 333 Limited Edition het afscheidsmodel van de huidige editie is, maar er na de facelift van de Golf ook weer een R-uitmonstering komt.

De Volkswagen Golf R 333 Limited Edition is in een zeer kleine oplage vervaardigd. Hoe dat allemaal zit, legt Sjoerd je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij verklaart waar het oplagecijfer vandaan komt, waarom het motorvermogen van de laatste Golf R geen verrassing was en hoe de Golf R 333 Limited Edition werd gebouwd. Hij geeft tevens aan waarom je de kleur zowel exclusief als standaard mag noemen.

Voor de kijkers die niet trouw alle eerdere afleveringen hebben gezien, onthult Sjoerd nog een belangrijk Golf R-weetje. Het is een onderwerp dat Sjoerd eerder heeft onthuld en waarover een aparte video bestaat. In deze video tipt Sjoerd die onthulling nogmaals aan, maar wil je het hele verhaal horen, kijk dan zeker aflevering 232 van Sjoerds Weetjes. Overigens verwijst Sjoerd in de nieuwste aflevering naar nog een eerdere uitzending. Die video vind je hier: (Sjoerds Weetjes 83).