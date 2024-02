Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-team Haas voorzichtig bij presentatie nieuwe wagen

Het Formule 1-team Haas heeft als eerste de nieuwe wagen voor 2024 gepresenteerd. Teambaas Ayao Komatsu, die de ontslagen Günther Steiner heeft opgevolgd bij het MoneyGram Haas F1 Team, is voorzichtig over de verwachtingen van de VF-24, waarmee de Duitser Nico Hülkenberg en de Deen Kevin Magnussen gaan racen.

De nieuwe wagen van Haas is overwegend zwart met rode en witte accenten. De VF-24 maakt zijn opwachting op 11 februari op het circuit van Silverstone met Hülkenberg achter het stuur. Daarna volgen de testdagen in Bahrein vanaf 21 februari.

“We zijn realistisch over onze verwachtingen, maar de presentatie van de wagen is desondanks een spannend moment in ieder Formule 1-seizoen”, zei Komatsu op de website van het team. “Er ligt nog veel werk voor ons om de prestaties te verbeteren, maar iedereen is heel gemotiveerd en kan niet wachten de baan op te gaan.”

Hoge verwachtingen

Komatsu heeft geen hoge verwachtingen van de VF-24 in Bahrein. “Ik denk dat we aan het einde van de startgrid staan. De reden dat onze wagen niet snel genoeg zal zijn, is dat we achterlopen in de ontwikkeling omdat we vorig seizoen voor de F1-race in Austin een upgrade hebben gedaan. Daardoor is de VF-24 nu niet zo geavanceerd als die kon zijn, maar tegelijkertijd hebben we meer vertrouwen in de wagen die we nu de baan op sturen.”

Het Formule 1-seizoen begint op 2 maart met de Grote Prijs van Bahrein.

ANP