Toe aan een elektrische auto? Dit event is de ultieme testlocatie

Wie altijd al eens op het circuit van Zandvoort heeft willen rijden, kan eind september het parcours testen. Racen mag dan niet, rijden wel. In een elektrische auto, want die staat centraal tijdens EV Experience. Organisator Maarten ‘Mr. Electric’ Pompen vertelt erover.

Pompen rijdt zelf sinds een jaar of zes elektrisch en wil niet meer terug. “Comfortabeler, beter voor het milieu en het heeft de toekomst.” Hij weet ook dat er nog veel automobilisten zijn die allerlei bezwaren hebben tegen elektrisch rijden. “En al heb ik honderd argumenten om ze ervan te overtuigen om wel die elektrische auto aan te schaffen, niets werkt zo goed als het zelf ervaren.”

Passie voor auto’s

Daarom organiseerde hij in 2020 de allereerste EV Experience, waarbij het Circuit Zandvoort drie dagen lang in het teken stond van schone mobiliteit. Het was meteen een succes en op 21, 22 en 23 september van dit jaar vindt alweer de vierde editie plaats. De eerste twee dagen zijn voor de zakelijke markt, de zaterdag is voor iedereen die interesse heeft in emissievrij rijden.

De passie voor auto’s zit diep bij Pompen. Hij werkte jarenlang bij de RAI en organiseerde daar de Autorai. “Ik vond het als autoliefhebber heel jammer dat dit event stopte. Toen ik voor mezelf begon, had ik ook kunnen kiezen voor een event vol ronkende V8-motoren, maar ik koos voor duurzame mobiliteit. Er is een energietransitie gaande en ik wil mensen liever op dat gebied inspireren.”

Proefritten met mini-EV’s

Iedereen die toe is aan een andere auto en zich afvraagt of het een elektrische moet worden, moet naar EV Experience, vindt Pompen. “Hier kun je tijdens proefritten ervaren hoe het is om elektrisch te rijden. Dat geldt voor oud én jong, want we hebben ook proefritten voor kids met mini-EV’s.”

“Als je het meemaakt, gebeurt er iets met je. Ik ken niemand die elektrisch is gaan rijden en toch weer een auto op fossiele brandstoffen overweegt.” Aan auto’s geen gebrek in Zandvoort. “We begonnen met drie automerken, nu hebben we er zo’n veertig.”

De toekomst is elektrisch

“We organiseren daarnaast workshops en kennissessies, oud-coureur Robert Doornbos is special guest en er zijn allerlei pop-up stores”, vertelt Pompen. “Onder de exploitanten zijn ook universiteiten en hogescholen die laten zien wat zij ontwikkelen. We hebben een compleet emissievrij Zandvoort, want naast elektrische auto’s en bedrijfswagens zijn er bijvoorbeeld ook elektrische fietsen, steps, scooters en trucks. Je loopt echt de toekomst in.”

Hij hoopt bezoekers te inspireren en enthousiasmeren. “Zodat hun volgende aanschaf sowieso een EV wordt!”

