Snelweg A12 weer afgesloten door klimaatactivisten

Enkele tientallen klimaatactivisten zijn maandag de A12 opgelopen in Den Haag. De snelweg is daarom in beide richtingen afgesloten. Zoals actiegroep Extinction Rebellion (XR) al had aangekondigd, ging rond het middaguur een groep betogers de weg op, voor de derde dag op rij.

Het protest maandag is minder groot dan in het weekend.

Het protest op de A12

Zeker zaterdag was het druk. Toen demonstreerden duizenden mensen op en rond de Utrechtsebaan, zoals het stuk snelweg ook wel wordt genoemd. Zondag werd de weg opnieuw geblokkeerd door tegen de duizend mensen. XR wil de blokkade naar eigen zeggen dagelijks gaan herhalen, tot frustratie van de gemeente Den Haag.

Het protest is gericht tegen fossiele subsidies. Daaronder verstaat XR alle financiële regelingen waarmee de overheid het gebruiken van fossiele brandstoffen voordeliger maakt.