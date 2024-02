Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom jij van Abarth deze 695 Biposto niet mocht kopen | Sjoerds Weetjes 386

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Pak alle prijslijsten van de Abarth 500-familie erbij en je telt ongekend veel limited editions. Maar één speciale editie die Abarth van zijn hot hatch uitbracht, stond nooit op de consumentenprijslijst en dat is de 695 Biposte Rosso. Hoe dat zit, zie je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Waarom bestaat er van de Abarth 695 Biposto Rosso geen prijslijst? Dat had in ieder geval niets met zijn verkoopvolume te maken, want voor Abarth is een verkoopvolume van 99 exemplaren nooit een reden om geen brochure of prijslijst te drukken. Voor de 695 Biposto Rosso bestaat zelfs geen digitale consumentenprijslijst. Anders dan voor de andere gelimiteerde uitgaven van het merk.

De Abarth 695

Zo bestaat er de 695 Rally 131, in 2022 verschenen in een oplage van 695 stuks. Of de 595 Spa Francorchamps, waarvan er 150 bestaan. Of de 695 Esseesse in een verkoopvolume van 1390 exemplaren. En wat te denken van de gelimiteerde 695 Rivale waarbinnen bovendien een gelimiteerde 695 Rivale 175 Anniversario verscheen, zoals je hoorde in Sjoerds Weetjes 362.

Maar als de consument geen Abarth 695 Biposto Rosso werd aangeboden, voor wie was het model dan wel bedoeld? Dat hoor je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Sjoerd vertelt je waarom de 695 Biposto Rosso bestaat en waarom de auto alleen tweedehands verkrijgbaar was. Hij geeft aan hoe bijzonder deze gelimiteerde uitgave van het Italiaanse merk is.