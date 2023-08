Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom niet elke genummerde Abarth uniek is | Sjoerds Weetjes 362

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Alweer dik vijftien jaar is de Abarth 500 nu in productie en in al die jaren lanceerde het merk met het schorpioen-beeldmerk ontelbare limited editions om de kekke hot hatch onder de aandacht te houden. Hoewel dat er vele zijn, springt er één er toch echt uit.

Pista, 695 Tributo 131 Rally, Abarth 695 Yamaha XSR, Biposto Record, 70th Anniversary, Abarth 500 Monster Energy Yamaha, 595 Trofeo Edition, Abarth 595 Spa-Francorchamps Limited Edition, 595 50th Anniversary, 695 Tributo Ferrari, 695 Esseesse en 695 Edizione Maserati.

Tientallen speciale versies van de Abarth 500

Dat is nog maar een kleine greep uit de tientallen limited editions die het sportieve label onder de vleugels van Fiat en inmiddels Stellantis heeft uitgebracht. De meest speciale limited edition staat er niet eens tussen, want dat is de Rivale.

Gelimiteerde editie van een gelimiteerde editie

Het bijzondere van die gelimiteerde uitvoering is dat de fabrikant op basis van die limited edition een limited edition introduceerde. Ja, je leest het goed. Gekkenwerk? Gekkenwerk!

De nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes

Hoe Abarth op het idee kwam om van de gelimiteerde Rivale een gelimiteerde uitvoering te maken, hoor je in Sjoerds Weetjes. Sjoerd van Bilsen legt je uit wat het voor speciale versie is, hoe Abarth de uitvoering tot een limited edition maakte en waaraan je de gelimiteerde limited edition herkent.

Sjoerd toont in zijn video de meest exclusieve versie. Daarnaast legt hij uit dat het model individueel genummerd is, maar dat dat nummer niet bepaald uniek is. Hoe dat zit, hoor je in deze video van Sjoerds Weetjes.

