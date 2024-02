Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Chinese pick-up is zo snel als de Tesla Cybertruck, zegt CEO

Auto’s van Tesla worden vaak als vergelijkingsmateriaal gebruik in tests en artikelen. Simpelweg omdat de modellen in hun prijsrange een van de beste elektrische auto’s zijn die je kan kopen. Ook de CEO van het Chinese merk Radar is niet bang om ‘zijn’ elektrische auto met een Tesla Cybertruck te vergelijken.

Waarschijnlijk heb je nog nooit van Radar gehoord. Het merk is onderdeel van autofabrikant Geely en komt binnenkort met een pick-up op de markt.

Chinese pick-up zo snel als Tesla Cybertruck

Tijdens een jaarlijkse conferentie laat Radar-CEO Ling Shiquan weten dat de nul-naar-honderd-tijd van de Radar RD6 in dezelfde range ligt als die van de Tesla Cybertruck. De EV moet van 0 naar 100 kilometer per uur sprinten in 4 seconden met honderden kilo’s aan spullen in de achterbak. Hoe lang de sprint vanuit stilstand duurt zonder een volle laadbak, is nog onbekend. De snelste Tesla Cybertruck sprint van 0 naar 100 kilometer per uur in 2,7 seconden.

De Radar RD6 rijdt overigens al in China rond. Echter, dit is de versie met een elektromotor van 272 pk. De versie die hier vergeleken wordt met de Tesla Cybertruck heeft vierwielaandrijving.

Of de Radar RD6 daadwerkelijk een Chinese concurrent voor de Tesla Cybertruck wordt, is nog maar de vraag. In Europa zien we het merk naar verluidt niet snel verschijnen, al is Geely voor Radar bezig met uitbreiding op andere continenten. In Zuid-Amerika is het merk al gevestigd en ook naar China’s buurland Laos is de pick-up al geëxporteerd.

De prijs van de Radar RD6

In China kost de achterwielaangedreven Tesla Cybertruck-concurrent, die nu al leverbaar is, 145.800 Chinese renminbi, dat is omgerekend zo’n 19.000 euro. De prijs van de vierwielaandrijver is nog niet bekendgemaakt.