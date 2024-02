Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Volvo-fabrikant Geely 240 satellieten gaat lanceren, en al begonnen is

In de gehele geschiedenis van Autovisie.nl hebben we nog maar weinig over satellieten geschreven. Simpelweg omdat, behalve Elon Musk, weinig CEO’s van autofabrikanten zich bezighouden met het lanceren van objecten. Volvo-fabrikant Geely is echter van plan 240 satellieten in een baan rond de aarde te laten zweven. Sterker nog, er hangen er al elf.

Het bedrijf dat de satellieten lanceert en exploiteert heet Geespace, een dochteronderneming van het Chinese Geely. De reden dat ze de objecten naar de ruimte schieten is niet omdat ze net als Elon Musk een internet-netwerk willen opzetten.

Waarom de Volvo-fabrikant bezig is met satellieten

De fabrikant van onder andere Volvo en Polestar lanceert de satellieten met voornaamste doel een nauwkeurige positieneringsdienst op te zetten. Door de satellieten kan de positie van auto’s goed worden bepaald. Dit is niet alleen handig voor zelfrijdende auto’s en navigatie, maar ook voor wagenparkbeheer en openbaar vervoer.

Er zijn nu al modellen van Geely die kunnen communiceren met de satellieten: de Zeekr 001 FR, Zeekr 007 en de Geely Galaxy E8.

Geely wil 240 stuks in een baan om de aarde

In een persbericht laat de Volvo-fabrikant weten dat ze van plan zijn het netwerk uit te breiden naar 240 satellieten, ‘waardoor wereldwijde positioneringsdiensten met hoge precisie op centimeterniveau worden geleverd.’ Ook beschikken de objecten over ai-teledetectiefuncties waarmee er hogeresolutiebeelden te maken zijn tot op het niveau van 1 tot 5 meter.

De objecten die nu in een lage baan rond de aarde vliegen zijn gelanceerd vanuit het Chinese Xichang Satellite Launch Center. In 2025 heeft Geely als alles volgens plan verloopt 72 satellieten zweven.