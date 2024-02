Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW neemt met 5-serie Touring (i5) afscheid van unieke feature

Voordat BMW de i5 Touring officieel onthulde, kon je op Autovisie.nl al alle prijzen en specificaties lezen. Als eerste ter wereld vonden we alle details bij een Nederlandse BMW-dealer. Zij hadden per ongeluk alles al online staan. Nu kunnen we de nieuwe BMW 5-serie dan ook echt aan je voorstellen.

Niet het gedroomde marketing-begin dus, al blijft de Touring groot nieuws. Elektrische zakenstations zijn er immers maar weinig.

BMW i5 Touring

Het belangrijkste dat de Touring biedt ten opzichte van de gewone BMW i5 is natuurlijk de ruimte. Achterin de kofferbak kan je 570 liter aan bagage kwijt en 1.700 liter als je de banken neergeklapt. Dat is exact evenveel als de vorige Touring. Tenminste, als je geen hybride hebt. Die had minder bagageruimte.

Aandrijflijnen BMW i5 Touring

Ongeacht welke elektrische versie je kiest. Je krijgt altijd een accupakket met een nettocapaciteit van 81,2 kWh. Bij de BMW i5 Touring eDrive40 kan je hiermee tot 548 kilometer* volgens WLTP rijden. De M60 kan tot 498 kilometer* op een volle acculading rijden. Laden van het accupakket kan met 11 kW aan de openbare laadpaal, optioneel 22 kW (standaard op de snelste versie). Snelladen kan met 205 kW.

*BMW heeft bovenstaande actieradius-cijfers herzien. De i5 Touring M60 komt nu 505 kilometer ver. De 40 komt 560 kilometer ver op een acculading.

Die 40 heeft een elektromotor die goed is voor 340 pk en 400 Nm aan koppel, 430 Nm in boost. Die M60 is een xDrive dus heeft twee elektromotoren die samen goed zijn voor 601 pk en 795 Nm, 820 Nm in boost. De topsnelheid van dat model ligt op 230 kilometer per uur, van 0 naar 100 sprint hij in 3,9 seconden. Het is dus een echte powerstation. Al zal de BMW door zijn gewicht niet echt sportief zijn.

Vooralsnog alleen diesels

Vooralsnog staan er twee diesels-uitvoeringen op de prijslijst van de BMW 5-serie Touring. Dit is een 520D met achterwielaandrijving en een met vierwielaandrijving. Ze hebben een viercilinder met 197 pk en 400 Nm aan koppel. De 520d is te bestellen vanaf 76.001 euro en de xDrive vanaf 81.667 euro. Mild en plug-in hybride benzine-aandrijflijnen en zescilinder dieselmotoren zullen later volgen.

De BMW i5 Touring is er vanaf 79.622 euro. De M60 kan je bestellen vanaf 110.477 euro. De marktintroductie van de diesels en i5 is mei van dit jaar.