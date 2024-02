Deel dit: Share App Mail Tweet

Porsche presenteert nieuwe Taycan, dit doet hij beter dan de Tesla Model S

Porsche trekt het doek van de nieuwe Taycan. Het model heeft meer range, betere laadsnelheden en nog meer vermogen gekregen. Kan hij concurrenten als de Tesla Model S (plaid) overtreffen? We duiken in de specificaties.

Specificaties zeggen natuurlijk niet alles over een auto. Wil je alle uitgebreide (aanstaande) tests van Autovisie lezen. Abonneer je dan op ons (digitale) magazine.

De nieuwe Porsche Taycan

Om te beginnen is de nieuwe Porsche Taycan een stuk sneller geworden. Vanuit stilstand sprinten de Taycan en Taycan Turbo S van naar 100 kilometer per uur in 4,8 en 2,4 seconden. Dat is 0,6 en 0,4 seconden sneller dan de voorganger. De Tesla Model S Plaid sprint echter van 0 naar 100 kilometer per uur in 2,1 seconden.

De reguliere Porsche Taycan heeft 60 kW (82 pk) meer dan voorheen en de Turbo S levert met Launch Control 140 kW (191 pk) extra. Het totaalvermogen van de Turbo S ligt op 952 pk. Dit is mede te danken aan een nieuwe efficiëntere elektromotor.

Hoewel de Tesla Model S sneller is, heeft de Porsche Taycan op papier een betere range. De WLTP-actieradius van de vernieuwde Taycan is maximaal 678 kilometer, afhankelijk van de uitvoering. Dat is 175 kilometer meer dan zijn voorganger. Een nieuwe waterpomp, verbeterd warmtebeheer en regeneratie-optimalisatie dragen allemaal bij aan de betere range. De Model S komt op papier 652 kilometer ver als Long Range.

Laden kan de Taycan ook sneller. Bij 800 volt-snellaadstations is het nu mogelijk om tot 320 kW te laden, dat is 70 kW sneller dan de Tesla en 50 kW meer dan voorheen. Ook de duur waarin de nieuwe performance-batterij snel kan worden opgeladen, is vergroot. Een laadvermogen van 300 kW wordt tot vijf minuten vastgehouden.

Bij de eerste generatie Porsche Taycan duurde het opladen van 10 tot 80 procent van de batterijcapaciteit 37 minuten bij 15 graden Celsius. Dit kost op papier nu 18 minuten onder dezelfde omstandigheden. Ook de bruto-capaciteit van het accupakket nam toe. Dit was 93 kWh en is nu 105 kWh. Verder is de Porsche Taycan 15 kilogram lichter geworden en heeft iedere Taycan nu standaard adaptieve luchtvering.

Design nieuwe Porsche Taycan

De minst ingrijpende aanpassingen zijn design gerelateerd. De koplampen zijn iets platter en van het Porsche-logo aan de achterkant is nu ook een verlichte versie te bestellen. Verder lijkt hij erg op zijn voorganger.

De prijzen

De vernieuwde Taycan is per direct te bestellen en staat dit voorjaar bij de Nederlandse dealer. Prijzen worden binnenkort bekendgemaakt. Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.