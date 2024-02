Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze LEGO-Volvo is een echte ‘brick’

Autoliefhebbers en -bedrijven bouwen soms auto’s of showrooms van LEGO. Hier gaat altijd veel werk in zitten. Deze Volvo van bouwstenen gaat nog een stapje verder dan de bouwwerken die we vaker zien.

Een veelvoorkomende bijnaam voor Volvo is ‘brick’. Deze V70 is van LEGO-bricks gebouwd.

Een Volvo V70 van LEGO

De Volvo is gebouwd door David Gustafsson, een Zweedse LEGO-kunstenaar. De V70 is op ware grootte gebouwd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De basis van het project is een metalen frame met wielen. Hierdoor kan de Volvo, in tegenstelling tot veel andere bouwwerken, echt rollen. Naast het frame en de wielen is alles van LEGO gemaakt.

Hoe gedetailleerd de LEGO-Volvo V70 is, zie je goed in het interieur. Het volledige dashboard is nagebouwd en ook alle knoppen voor airco- en infotainmentbediening zitten op de juiste plek. Zelfs de stoelen zijn van de bouwstenen gemaakt.

De LEGO-Volvo is nog niet volledig afgebouwd. Momenteel zijn er meer dan 350.000 bouwstenen gebruikt. Eerder maakte Gustafsson al een bouwwerk van 400.000 stenen.

Waar te zien?

De Volvo was onlangs te zien in Göteborg op een beurs. Ben je toevallig in Zweden en wil je de LEGO-Volvo zien? Op onderstaande locaties kan je het bouwwerk zien.