Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit wordt de prijs van de Fisker Pear in Nederland

Liefhebbers kennen Fisker van de Karma en natuurlijk van de spraakmakende CEO. Het merk komt naar Nederland met een volledig elektrische auto genaamd de Pear. De prijs was nog onbekend, maar nu kunnen we al een goede inschatting maken.

In een interview met het Britse Autocar laat de CEO een richtprijs voor Europa weten. In Amerika zal de auto aangeboden worden voor 29.900 dollar. Omgerekend is dat zo’n 27.500 euro.

De prijs van de Fisker Pear

Het prijskaartje dat in Nederland en de rest van Europa aan de Fisker Pear komt te hangen, zal ongeveer 33.000 euro zijn. Daarmee valt hij ruim binnen de eisen van de SEPP-subsidie en krijg je dus nog eens 2.950 euro van de overheid terug.

Tesla Model Y-concurrent?

De Fisker Pear is wat formaat betreft een goede concurrent voor de Tesla Model Y. Die heeft een vanafprijs van 43.990 euro. Of de specificaties van de twee modellen vergelijkbaar zijn, is nog maar de vraag. De instap-versie van de Fisker Pear heeft naar verluidt 290 kilometer aan actieradius en de duurdere versie 515 kilometer. Een prijsindicatie van de duurdere variant is er nog niet.

Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws. Abonneer je dan op de gratis Autovisie-nieuwsbrief.

De zogeheten Houdini Trunk. (Afbeelding: Fisker) (Afbeelding: Fisker) (Afbeelding: Fisker)