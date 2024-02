Deel dit: Share App Mail Tweet

Jouw auto verbruikt meer dan je denkt, met name bij deze merken

Het benzine- en dieselverbruik van jouw auto ligt waarschijnlijk hoger dan de fabrikant opgeeft. Uit nieuw onderzoek van The International Council on Clean Transportation (ICCT), een onafhankelijk Amerikaans instituut, blijkt dat het verschil tussen daadwerkelijk en opgegeven verbruik steeds groter wordt.

In het onderzoek worden de verbruikscijfers die fabrikanten opgeven vergelijken met de cijfers van consumenten op de site Spritmonitor. Dit Duitse platform heeft een gigantische database waarin verbruikscijfers van consumenten worden opgeslagen.

De kloof tussen het boekje en de praktijk

Het verschil tussen wat jouw auto aan benzine of diesel (of lpg) verbruikt volgens het platform en het door de fabrikant opgegeven verbruik, bedroeg in 2018 8 procent. Inmiddels is die kloof tussen het boekje en de praktijk verder toegenomen.

Uit het onderzoek blijkt dat het verschil meer dan 14 procent is. Dit betekent dat de daling van brandstofverbruik en emissie een stuk minder is dan de Europese Unie denkt. Tussen 2018 en 2022 is het verbruik van brandstof als benzine en diesel 7,3 procent gedaald. Althans, volgens de EU. Het onderzoek laat zien dat de daadwerkelijke daling slechts 2,3 procent bedraagt.

Het verschil in de daadwerkelijke cijfers en het door de fabrikant opgegeven verbruik is 80 procent gegroeid, volgens ICCT. Opvallend is dat bij sommige merken het verschil veel groter is dan bij andere.

Merken met (on)naukeurige verbruikscijfers

Zo komen auto’s van Volkswagen Group relatief goed uit de test, met een verschil van 12 procent. Opel en Hyundai doen het met 21 en 20 procent meer verbruik dan het boekje een stuk slechter. Mercedes-Benz heeft de nauwkeurigste verbruikscijfers, een afwijking van 11 procent.

