Overheid haalt honderden miljoenen meer aan wegenbelasting binnen

De overheid gaat aankomend jaar honderden miljoenen meer aan wegenbelasting binnenhalen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal verwacht het rijk en de provincies dat er 6,8 miljard euro binnenkomt.

Een deel van de motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting) die jij betaalt, gaat naar het rijk. Een ander deel wordt overgemaakt aan de provincie.

Honderden miljoenen meer aan wegenbelasting

Zowel het rijksdeel als het deel van de provincies is verhoogd. Dit jaar wordt er in totaal 4,9 miljard aan wegenbelasting betaald aan het rijk. Dat is 7,5 procent meer dan een jaar eerder. Het wegenbelastingtarief, exclusief provinciale opcenten (het bedrag dat de provincie over de belasting van het rijk heft), stijgt met 10 procent. De provincies ontvangen 1,88 miljoen euro. Dat is 4,4 procent meer dan afgelopen jaar.

Vergelijken we de totale opbrengst van de wegenbelasting van dit jaar met de van vorig jaar, dan komt er 6,6 procent meer aan motorrijtuigenbelasting binnen bij de overheid. Dat komt dus neer op een totaalbedrag van 6,8 miljard euro.

In deze provincies betaal je het meest

Inwoners van Zuid-Holland en Gelderland betalen het meest aan motorrijtuigenbelasting in 2024. In onderstaande tabel zie je de tarieven berekend voor een benzineauto van 1.200 kilogram. In de twee duurste provincies ben je 716 euro aan wegenbelasting kwijt per jaar. Noord-Holland is de goedkoopste plek om de voorbeeldauto te bezitten.

Provincie Bedrag wegenbelasting per jaar (euro) Gelderland 716 Zuid-Holland 716 Groningen 708 Drenthe 700 Friesland 692 Zeeland 676 Flevoland 672 Limburg 672 Overijssel 672 Utrecht 672 Noord-Brabant 672 Noord-Holland 656

Vooralsnog zijn elektrische auto’s vrijgesteld van wegenbelasting, maar hier gaat verandering in komen. Per 2025 ga je betalen, maar krijg je nog wel korting. In 2026 worden elektrische auto’s volledig belast, als de regelgeving niet veranderd.

