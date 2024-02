Deel dit: Share App Mail Tweet

Bij deze ruime occasion van 10.000 euro krijg je veel voor je geld

Je budget is overzichtelijk, maar je hebt wel wensen als het om ruimte en comfort gaat. Tegenstrijdig? Nee hoor, je moet alleen tegen de trend in durven gaan. Grote middenklassers zijn ‘uit de mode’, juist daarom is daar heel veel voor deze occasions te zeggen.

Opel Insignia (2008 – 2017)

De Insignia kreeg om onduidelijke redenen nooit de waardering die hij verdiende. Bij zijn komst was het een mooie, modern gelijnde auto, met volop ruimte en comfort, een ideale ‘zakenauto’. Toch is het geen enorm succes geworden. Neem plaats achter het best moderne dashboard en geniet van de erg fijne stoelen. Vier volwassenen passen prima. De bagageruimte is met 500 liter inhoud ook niet echt ‘behelpen’.

De vierdeurs sedan en vijfdeurs hatchback zijn uiterlijk bijna hetzelfde. De 1,4 liter Turbo is met 105 kW/141 pk sterk genoeg en rijdt grofweg 1 op 13. Er is redelijk wat aanbod, bij een autobedrijf in Gemert staat een grijze 1,4 ‘Business+’ Hatchback (2016, 153.000 km) voor 9.945 euro.

Waar moet je op letten bij de occasion?

De elektrisch bediende handrem wil wel eens niet loskomen, dat is een kleinigheidje, maar wel heel onhandig. Zwak punt in de benzinemotoren is de nokkenasversteller. De motor valt dan ineens stil en zodra weer wordt gestart, is een gierend geluid te horen. Dit is wel een kostbare reparatie, want ook de hele distributie moet meteen vernieuwd worden. De 1,4 liter motor kan ook zo maar stilvallen door een losse stekker aan de brandstofdrukregelaar. Dat is juist weer een kleinigheidje!