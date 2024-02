Deel dit: Share App Mail Tweet

Ocon genoemd als opvolger Hamilton: voel sterke band met Mercedes

Esteban Ocon voelt zich nog steeds nauw verbonden met Mercedes. Dat zei de Franse Formule 1-coureur bij de presentatie van de nieuwe Alpine in Enstone. Zijn contract bij Alpine loopt aan het eind van dit jaar af en Ocon wordt genoemd als opvolger van Lewis Hamilton, die na dit jaar overstapt naar Ferrari.

“Ik kom uit de opleiding van Mercedes en voel een sterke band met het team. Dat is altijd zo geweest”, zei Ocon tegen onder meer autosport.com. “Al ben ik geen junior meer, ik ben toch een soort van verbonden met het team. We zullen zien wat er gebeurt, maar op dit moment ben ik volledig toegewijd aan Alpine. Daar ligt de focus.”

Hamilton verraste ook Ocon met zijn besluit om het succesvolle Formule 1-team van Mercedes te verlaten. De 39-jarige Brit veroverde zes van zijn zeven wereldtitels in een Mercedes. “Niemand had zo’n transfer in de winter verwacht, omdat het normaal gesproken een rustige periode is”, aldus de 27-jarige Ocon, die zich bewust is van de onvoorspelbaarheid in de Formule 1. “Je moet altijd goed werk leveren, het maakt niet uit of je een contract hebt. Als je niet presteert, kun je er zo uit liggen.”

ANP