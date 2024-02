Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit automerk vinden zowel vrouwen als mannen het aantrekkelijkst

Een auto is voor velen niet alleen een vervoermiddel, maar ook een statussymbool. Dat een mooie auto de aandacht kan trekken bij zowel mannen als vrouwen, is een understatement. Maar wat is nou het aantrekkelijkste automerk? We hebben weer een heerlijk representatief en nuttig onderzoek voor je.

Het Britse bedrijf Moneybarn deed onderzoek onder 2000 mensen in verschillende leeftijdsgroepen en van verschillend geslacht. Eén merk staat met stip bovenaan wanneer er gevraagd wordt naar het meest aantrekkelijke automerk.

Duitse automerken scoren goed

Vooral vrouwen vinden Duitse auto’s aantrekkelijk, zo blijkt uit het onderzoek. Zowel Audi, BMW als Mercedes-Benz staan hoog in het lijstje. Toch kan er maar een de winnaar zijn, en dat is Audi. Met 14,73 procent van de stemmen bij de vrouwen en 13,56 procent bij de mannen, kun je het best je date ophalen in een auto die is gebouwd Ingolstadt.

Ook BMW scoort met 8,14 procent bij de mannen en 8,13 procent bij de vrouwen erg goed. Opvallend is dat Ferrari slechts 1,92 procent van de vrouwen imponeert en merken als Porsche en Lamborghini helemaal niet in het lijstje terugkomen.

Indruk maken met rijvaardigheid

Wil je helemaal een onvergetelijke indruk maken? Dan moet je de auto van Duitse makelij perfect fileparkeren. Meer dan 60 procent van de ondervraagden gaf aan dat het parallel parkeren van je auto tussen twee andere een aantrekkelijke manoeuvre is. Wanneer je dus niet zo goed bent in fileparkeren, kun je dit beter op een spannende eerste date vermijden om gênante momenten te voorkomen.

Een schone auto van een Duits merk

Iets waarvoor je niet veel geld hoeft te investeren in een Duitse auto en niet goed voor hoeft te kunnen rijden, is de derde gewoonte die jou een aantrekkelijkere bestuurder maakt. Het hebben van een schone auto vindt 47,41 procent van de ondervraagden namelijk aantrekkelijk. Een propere auto zou een teken van structuur en organisatie zijn. Als je goed voor je auto kunt zorgen, dan ook voor je partner, zo zal de redenatie vast zijn.