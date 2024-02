Deel dit: Share App Mail Tweet

Silverstone nog tien jaar langer op Formule 1-kalender

Het circuit van Silverstone heeft zijn contract met de Formule 1 met tien jaar verlengd. Het betekent dat tot en met 2034 de Grote Prijs van Groot-Brittannië wordt verreden op het beroemde Engelse racecircuit.

Silverstone is een begrip in de Formule 1. Al vanaf 1950, het eerste officiële jaar van het wereldkampioenschap, komt de koningsklasse van de autosport jaarlijks op bezoek en nog steeds is de race immens populair. Vorig jaar begroette het circuit in het graafschap Northamptonshire een recordaantal van 480.000 bezoekers tijdens het weekeinde van de grand prix.

Max Verstappen zegevierde vorig jaar, maar Lewis Hamilton heeft de meeste zeges op Silverstone achter zijn naam. Hij won acht keer de Britse grand prix. Silverstone is ook de thuisbasis van veel Formule 1-teams. Zeven van de tien renstallen hebben hun fabriek gevestigd in Engeland op een steenworp afstand van het circuit.

ANP