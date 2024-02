Deel dit: Share App Mail Tweet

Duitsland bewijst: zonder subsidie koopt bijna niemand een elektrische auto

Duitsland besloot in december abrupt een einde te maken aan de stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto’s. En dat is een maand later te zien aan de verkoopcijfers.

Wie in Duitsland een elektrische auto kocht, kon van de overheid een subsidie van 4500 euro krijgen. Die maatregel is eind vorig jaar echter plotseling gestopt, omdat de regering moest bezuinigen.

Verkopen elektrische auto’s

Dat heeft over de grens echter meteen effect op de verkopen van elektrische auto’s. In vergelijking met december zijn er in januari 55 procent minder EV’s verkocht.

Duitse automarkt onderuit

De Duitse automarkt had het in januari sowieso niet gemakkelijk. Er werden weliswaar meer benzine- en dieselauto’s op kenteken gezet (respectievelijk plus 9,1 en 9,5 procent), maar dat had weinig effect.

De algehele markt ging met 11,7 procent onderuit, ook omdat er 20 procent minder plug-in hybrides werden verkocht.

Zwakke Duitse economie

Overigens zette de daling van de EV-verkopen al in december in. Experts denken dat de hoge rente, de zwakke Duitse economie en de politieke spanningen op het wereldtoneel ook een rol spelen.

Subsidie in Nederland

In Nederland is de SEPP-subsidie met stapjes verlaagd, van 4000 euro een paar jaar terug naar 2950 euro nu. Het effect ervan is zichtbaar, want de subsidiepot raakt steeds minder snel leeg.

Betaalbaardere modellen

Elektrische auto’s zijn relatief duur (alle nieuwe auto’s zijn duur, maar dat terzijde…) en voor relatief weinig Nederlanders bereikbaar. Gelukkig komen er dit jaar en volgend jaar betaalbaardere modellen.

Denk aan de Citroën ë-C3, met een vanafprijs van 24.290 euro, en later de Volkswagen ID.2. Op dit moment is de ‘goedkoopste’ EV op de Nederlandse markt de 21.750 euro kostende Dacia Spring.