De nieuwe Aston Martin Vantage wil jouw racelicentie zien

De nieuwe Aston Martin Vantage wil niet dat zijn contactsleutels in handen komen van iedere Jan met de pet. Hij is alleen voor ‘real drivers’, lezen we. Dus laat maar zien, die racelicentie!

Nou lijkt ons een geavanceerde rijcursus inderdaad geen overbodige luxe. Volgens Aston Martin is de nieuwe Vantage een echte hooligan geworden, met een kwak meer vermogen.

Aston Martin Vantage met V8

De Aston Martin Vantage beschikt opnieuw over een 4,0-liter twinturbo V8 van Mercedes-AMG. Voorheen was het blok goed voor 510 pk en 685 Nm, nu is dat maar liefst 665 pk en 800 Nm.

Het effect van de toename in vermogen en koppel is klein. De 0-100 km/h-tijd gaat van 3,6 naar 3,4 tellen en de topsnelheid wordt 11 km/h hoger en ligt nu op 325 km/h.

Aston Martin gebruikt voor zijn modellen al jaren een achttraps automaat van ZF, ook nu weer. De Vantage is achterwielaangedreven, met een elektronisch sper op de achteras.

Uitgebreide update

Overigens noemt Aston Martin de Vantage nieuw, maar eigenlijk is-ie een uitgebreide update van de generatie die al sinds 2018 op de markt is en dat is duidelijk te zien.

De Vantage lijkt uiteraard erg op zijn voorganger, maar heeft een behoorlijk ander front aangemeten gekregen, met veel grotere, rondere koplampen. De achterkant bleef grotendeels gelijk.

Interieur helemaal op de schop

In het interieur is bijna niks bij hetzelfde gebleven. Het dashboard lijkt sterk op dat van de DB12, die in feite een grondig vernieuwde DB11 is, met vóór de bestuurder een digitale cockpit en een verbeterd infotainmentsysteem op de middenconsole.