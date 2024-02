Deel dit: Share App Mail Tweet

Alonso fit genoeg om tot zijn vijftigste in Formule 1 te racen

Fernando Alonso begint naar eigen zeggen op 42-jarige leeftijd fitter dan ooit aan zijn 22e seizoen in de Formule 1. “Ik heb mezelf deze winter overtroffen in alle fysieke tests die we elk jaar doen, dus als ik gemotiveerd blijf en er alles voor wil doen, zou ik door kunnen gaan tot mijn 48e of 49e en misschien wel mijn 50e”, zei de Spaanse coureur bij de presentatie van de nieuwe auto van Aston Martin op het circuit van Silverstone.

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat Alonso, tweevoudig wereldkampioen, zo lang doorgaat. Ook al wil Aston Martin zijn contract verlengen tot en met 2026 en wordt hij zelfs genoemd als opvolger van de in 2025 naar Ferrari vertrekkende Lewis Hamilton bij Mercedes.

“Ik rijd niet alleen voor mijn plezier in de Formule 1, zo steek ik niet in elkaar. Ik wil presteren”, zegt Alonso. “Deze sport vereist totale toewijding en dat heb ik de afgelopen 24 jaar gedaan. Ik kan het nog een paar jaar blijven doen, maar ik weet niet of ik tot mijn vijftigste zal racen met zo’n veeleisende kalender. Niet omdat ik het fysiek niet zou aankunnen, maar er komt ongetwijfeld een moment dat ik nieuwsgierig ben naar andere dingen in het leven.”

Alonso won 2005 en 2006 in een Renault de wereldtitel. Zijn laatste van 32 grand-prixzeges was in 2013 in Spanje. Afgelopen jaar leefde hij op bij Aston Martin met acht podiumplaatsen en de vierde plaats in het wereldkampioenschap. “We houden van Fernando, we zouden eerlijk gezegd heel blij zijn om met hem door te gaan tot en met 2026”, zei teambaas Mike Krack.

ANP