Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Uitgesloten’ dat Verstappen overstapt naar Mercedes

Het is uitgesloten dat Max Verstappen na dit seizoen de vacante plek van Lewis Hamilton bij het Formule 1-team van Mercedes opvult. Dat zegt topadviseur Helmut Marko van Red Bull op de Oostenrijkse website oe24.at. “Er is in het verleden te veel gebeurd en Max heeft een goed geheugen.”

De 80-jarige Marko is een invloedrijke man bij Red Bull Racing, het huidige Formule 1-team van Verstappen. De Oostenrijker haalde de drievoudig wereldkampioen op 16-jarige leeftijd al de in Formule 1 binnen.

Marko refereerde onder meer aan de botsing tussen Hamilton en Verstappen op Silverstone in 2021. Hamilton reed Verstappen toen van de baan en de Nederlander schoot op volle snelheid de bandenstapel in. Ook de gebeurtenissen na de bizarre seizoensfinale van dat jaar in Abu Dhabi is Verstappen niet vergeten. “Die ophef in Abu Dhabi, dat zit diep”, aldus Marko.

Hamilton

Verstappen veroverde daar na een inhaalactie bij Hamilton in de laatste ronde zijn eerste wereldtitel. Een omstreden safetycarfase ging eraan vooraf. Mercedes diende direct na de race protest in en wilde dat de Verstappen de titel werd ontnomen.

Hamilton begint dit jaar aan zijn laatste seizoen bij Mercedes. Hij stapt daarna over naar Ferrari. “Max vindt dat wel amusant”, aldus Marko.

Verstappen heeft zelf nog een contract bij Red Bull dat loopt tot en met 2028. Hij is donderdag aanwezig in het Engelse Milton Keynes bij de presentatie van de RB20, de auto van Red Bull waarin hij komend seizoen op jacht gaat naar zijn vierde wereldtitel.

ANP