Onderzoek: dit zijn de meest en minst geliefde autoverzekeraars

Weet je niet bij welke verzekeraar je een autoverzekering moet afsluiten? Misschien kan dit onderzoek je helpen bij je keuze. Marktonderzoeker Multiscope stelde namelijk vast welke autoverzekeraars de beste en slechtste klanttevredenheid hebben.

Dit wordt gemeten met de zogeheten NPS, wat staat voor Net Promoter Score. Dit cijfer komt tot stand door klanten te vragen in hoeverre zij hun autoverzekeraar zouden aanraden aan anderen. Respondenten kunnen antwoorden met een cijfer van 0 tot 10. Degenen die 0 tot en met 5 hebben gegeven (de detractors), worden vervolgens van achten, negens en tienen afgehaald (de promotors).

Meest gewaardeerde autoverzekeraars

Afijn, nu we het nodige onderzoeksjargon geleerd hebben, kunnen we ons focussen op de resultaten. Allereerst de NPS die Nederlandse autoverzekeraars gemiddeld scoren: +58. Dat blijkt uit het onderzoek dat werd gehouden onder 5.200 Nederlandse autobezitters en waarin zo’n veertig partijen zijn meegenomen. Alles boven de +58 is dus beter dan gemiddeld en alles daaronder scoort beneden gemiddeld.

De meest gewaardeerde autoverzekeraar blijkt ZLM te zijn, dat met name in Zeeland en Noord-Brabant actief is. De verzekeraar prijkt met een score van +96 ver bovenaan. Opvallend is hoe ver de kleine verzekeringsmaatschappij boven de andere autoverzekeraars staat. Multiscope verzekert Autovisie er echter van dat het een compleet onafhankelijk onderzoek betreft. InShared (+69), Centraal Beheer (+67), ANWB (+67) en Univ├ę (+65) maken de rest van de top vijf compleet.

Verzekeraar met slechtste klanttevredenheid

Waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. In dit geval gaat het om De Goudse. Hoewel het oordeel over de verzekeraar met een NPS van +15 nog positief is, scoort De Goudse wel ver beneden het gemiddelde van alle autoverzekeraars.

Verdere opvallendheden zijn dat jongeren tussen de 18 en 35 jaar beduidend minder positief zijn dan verzekerden in de leeftijdscategorie boven de 50 jaar. Misschien dat een groter aantal schadevrije jaren de zaak verandert. Daarnaast blijkt dat hoe beter je verzekerd bent, hoe groter je tevredenheid. Respondenten die aangaven all-risk verzekerd te zijn, gaven een gemiddelde NPS van +63, terwijl degenen met enkel een WA-verzekering uitkomen op een gemiddelde score van +43.