Deze Lancia Ypsilon moet mensen uit hun Audi A1 trekken

Lancia-baas Luca Napolitano is duidelijk in zijn ambities. De nieuwe, volledig elektrische Lancia Ypsilon moet klanten uit hun Audi A1 en Mini Cooper trekken.

Lancia vertrok in 2017 uit Europa en trok zich met de vierde generatie Ypsilon strategisch terug op de thuismarkt.

Lancia krijgt tien jaar

Toen Fiat Chrysler Automobiles (FCA) opging in het fusieconcern Stellantis, vroegen we ons meteen af wat er met het geplaagde merk zou gebeuren.

Stellantis had de stekker uit Lancia kunnen trekken, maar toch besloot het concern dan niet te doen. Net als Alfa Romeo en DS heeft Lancia tien jaar de tijd gekregen om zich te bewijzen.

Drie nieuwe modellen

Daarvoor zijn drie modellen in stelling gebracht: deze nieuwe Ypsilon, de Gamma (een coupé-SUV die voor 2026 op het programma staat) en de Delta (die voor 2028 staat ingepend).

Op Opel- en Peugeot-basis

Voor de Ypsilon heeft Lancia gekozen voor de eCMP-architectuur van onder meer de Jeep Avenger, Opel Corsa Electric en Peugeot e-2008.

Dat betekent dat de specificaties van de Ypsilon overbekend zijn: 156 pk en 260 Nm uit één elektromotor op de vooras, met onder het inzittendencompartiment een 51 kWh-batterij (netto: 48 kWh), die garant zou staan voor een bereik van 403 kilometer.

Snelladen gaat met maximaal 100 kW. Of simpeler gezegd: de accu is aan de juiste snellader na 24 minuten weer voor tachtig procent vol.

Ook sportieve Ypsilon HF

De elektrische Ypsilon krijgt al snel gezelschap van een mild-hybridvariant met 100 pk uit een 1,2-liter driecilinder met geïntegreerde startmotor/generator. In 2025 volgt een snelle, volledig elektrische Ypsilon HF, die een vermogen van 240 pk krijgt.

Volgens Lancia-topman Luca Napolitano is-ie daarmee “net zo snel naar 100 km/h als de legendarische Delta S4 Stradale”, dus gaan we uit van 6 seconden.

Edizione Limitata Cassina

De Ypsilon debuteert als Edizione Limitata Cassina, een tot 1.906 exemplaren gelimiteerde introductieversie, die is aangekleed door de beroemde Italiaanse meubelfabriek Cassina.

Koffietafeltje

Grappig is het ‘koffietafeltje’, zoals Lancia dat noemt, dat als een uitgestoken onderlip boven de middenconsole hangt. De helft die het dichtst bij de voorpassagiers hangt, is in de Cassina-editie met leer bekleed.

Direct onder de fysieke knoppen van de airconditioning en de geluidsinstallatie zit de draadloze telefoonlader, die van het echte ‘tafeltje’ wordt gescheiden door een geul, waarin bijvoorbeeld een mobiele telefoon of tablet gestoken kan worden.

SALA-systeem

Ietwat vaag is het SALA-systeem, waarbij de vier letters staan voor Sound Air Light Augmentation. Niet te veel over nadenken, Lancia heeft het hier gewoon over het infotainmentdisplay, waarop je via het openingsscherm de audio, climate control en sfeerverlichting kan regelen.

Linksachter het grote touchscreen staat een cilinder, die lijkt op een speaker, maar dient als een soort avatar om je stemcommando’s op te richten.

Uiterlijk Lancia Ypsilon

Bekijk je de Ypsilon van de buitenkant, dan valt duidelijk het Opel Corsa/Peugeot 208-silhouet op. En toch heeft Lancia een interessante eigen creatie weten neer te zetten.

De neus van de Ypsilon wordt gedomineerd door twee elementen: de gedeconstrueerde ‘grille’, die met drie verlichte LED-strips het traditionele Lancia-rooster in herinnering brengt, en de vier vlakjes daaronder.

Die doen denken aan de luchtroosters in de bumper van de Fulvia Coupé Rallye HF en Fulvia Sport Zagato en zijn op de brandstofversies van de Ypsilon open.

Aan de achterkant vallen de ronde, Stratos-achtige lichtunits op, met daarin Y-vormige richtingaanwijzers.

Op de flanken zijn de achterste deurgrepen verhuist van de portieren (waar de Corsa en 208 ze hebben) naar de C-stijlen.

Zes Lancia-dealers

Lancia begint dit jaar met zeventig dealers in zes landen (België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Portugal en Spanje) aan zijn herverovering van Europa.

In België zijn tien verkooppunten aangewezen, Nederland krijgt er ‘slechts’ zes, waarvan er één pas in 2025 operationeel wordt. Ze zitten in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Sittard, Utrecht en Zwolle.