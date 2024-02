Deel dit: Share App Mail Tweet

Vernieuwde Skoda Octavia: doei driecilinder, hallo ChatGPT

Bij de facelift van de Skoda Octavia wijzen de Tsjechen de 1,0-liter TSI-motor de deur, terwijl ChatGPT juist wordt verwelkomt.

Facelifts van goedlopende modellen zijn vaak erg summier. Never change a winning team, is daarbij de gedachte. Bij de Skoda Octavia, waarvan er alleen al vorig jaar 192.000 stuks over de toonbank gingen, is dat niet anders.

Nieuwe lichtunits na de facelift

De voorkant zien we een anders getekende bumper, zonder dat daar nog langer losstaande lampjes in zijn verwerkt. Alle verlichting komt voortaan van de vernieuwde komlapunits, die optioneel met de nieuwste LED Matrix-techniek te krijgen zijn.

De L-vormen van de dagrijverlichting zijn nu ondersteboven in de luchtunit geplaatst en doorbreken de onderste, horizontale lijn. Het geheel oogt erg strak.

Daarnaast zegt Skoda dat de grille gewijzigd is, maar je moet arendsogen hebben om de verschillen met het uitgaande model te spotten. Aan de achterkant treffen we eveneens een vernieuwde bumper en ledlampen die een bescheiden wijziging zijn ondergaan.

ChatGPT aan boord van de vernieuwde Skoda Octavia

Net als veel andere modellen uit de Volkswagen-familie, is nu ook de vernieuwde Octavia het 13-inch infotainmentscherm optioneel leverbaar (standaard is het een 10-inch scherm).

De Tsjechen verwachten dat vanaf de zomer ChatGPT (net als bij de nieuwe Golf GTI) in de stemassistent geïntegreerd zal zijn. “Dit biedt aanzienlijk meer mogelijkheden dan de stembediening alleen”, stelt het merk. Verder vind je aan boord sterkere USB C-poorten die je telefoon met 45 Watt kunnen opladen.

Motoraanbod in de vernieuwde Skoda Octavia

De Skoda Octavia neemt bij deze facelift afscheid van de 1,0-liter driecilinder TSI-motor. Onder de kap vind in Nederland enkel nog de 1,5-liter viercilinder (die overigens wel met cilinderuitschakeling werkt).

Standaard levert deze turbomotor 115 pk, al kun je ook kiezen voor een versie met 150 pk. De motor is verkrijgbaar met of zonder mild hybrid-technologie. Bij deze hybrides is een automaat met dubbele koppeling standaard.

‘Verregaand veilig’, noemt het merk de vernieuwde Skoda Octavia die nu is voorzien van het zogeheten Driver Alert-systeem. Wij hopen vooral dat systeem niet verregaand frustrerend wordt wanneer het je constant in de gaten houdt om afleiding en vermoeidheid vast te stellen.

Wanneer op de markt?

Prijzen van de vernieuwde Skoda Octavia zijn nog onbekend. Wel weten we dat het model (zowel de liftback als de Combi) in het tweede kwartaal van dit jaar op de Nederlandse markt zal verschijnen.