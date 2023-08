Deel dit: Share App Mail Tweet

Koop jij in de toekomst een Volkswagen, dan rij je deels een Hyundai

Als je in de toekomst een kleine volledig elektrische Volkswagen koopt, dan is de kans groot dat je in een auto rijdt die deels afkomstig is van Hyundai. De Duitse en Koreaanse autofabrikanten gaan namelijk nauw samenwerken.

Volkswagen sloot eerder al een deal met Xpeng en SAIC voor in ieder geval twee Chinese modellen en platformontwikkeling in. De deal met Hyundai is veel meer op Europa gericht.

De samenwerking tussen Hyundai en Volkswagen

Volkswagen gaat gebruik maken van accupakketten van Hyundai Mobis, de dochteronderneming van de fabrikant die componenten maakt voor auto’s. En niet alleen voor Hyundai’s dus, in de toekomst ook voor Volkwagens.

En het zijn geen afdekkapjes of interieurdelen die Hyundai aan de Duitsers levert, maar het volledig accupakket inclusief alle hard- en software die erbij komt kijken.

De accupakketten worden naar verluidt niet alleen gebruik voor auto’s van Volkswagen, maar voor de hele Volkswagen Group. Zo zullen ook Cupra’s en Skoda’s de onderdelen krijgen.

De auto’s die de Hyundai-techniek krijgen, staan op de nieuwe generatie EV-platforms van VW. Verwacht wordt dat het gaat om de goedkopere elektrische auto’s in het modellengamma, bijvoorbeeld de ID.2.

Fabriek in Spanje

Hyundai Mobis gaat zelfs een nieuwe batterijfabriek openen in Spanje nabij de fabriek van Volkswagen waar de kleine elektrische modellen gebouwd gaan worden.

Door de accupakket extern te laten produceren, bespaart VW wellicht wat geld. Hierdoor kunnen ze de elektrische auto’s goedkoper in de markt zetten.

Goedkope productie is nodig. Het merk wil de Volkswagen ID.2 voor minder dan 25.000 euro verkopen. Wat je voor het geld krijgt, zie je in onderstaande video.