Waarom deze achterkleppen van auto’s erg bijzonder zijn

In deze aflevering van Sjoerds Weetjes staat geen auto centraal, maar een onderdeel. Het vizier van de camera is dit keer gericht op de achterklep. Laat je echter niet afleiden door de tumbmail, want die foto vertelt zeker niet het verhaal van deze nieuwste aflevering.

In aflevering toont Sjoerd je drie modellen met een bijzondere achterklepconstructie. Allemaal kennen ze een trucje, waarmee je omstanders kunt doen laten geloven dat jij Hans Klok, Steven Kazan of een aanstaande illusionist bent. Wat het grapje is dat al die auto’s kunnen, zie je in deze video.

Bijzondere achterkleppen van auto’s

Het trucje waarop Sjoerd de focus legt is anders dan de getoonde constructie op de tumbmailfoto. Daarop staat een auto met een achterklep waarvan je de achterruit separaat van de klep kunt openen. Dat is geen uniek trucje, want tal van auto’s kennen die constructie. Met het benoemen van de Citroën C4 Picasso, Peugeot 206 SW, BMW 3 Touring, Chevrolet Captiva en Renault Scenic zijn niet eens alle types opgesomd. Het zijn er veel meer.

