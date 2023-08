Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 3 extreem onbetrouwbare occasions kan je beter niet kopen

Een occasion kopen heeft wat voeten in aarde. Je moet alles goed checken en kijken en voelen of er niets mis is met de auto. Heb je hier niet veel kaas van gegeten, dan kan je deze drie onbetrouwbare occasions beter mijden.

De betrouwbaarheid van een tweedehands auto hangt voor een groot deel van de vorige eigenaar of eigenaren af. Onderhoud en manier van gebruik (of misbruik) hebben grote invloed op de slijtage van onderdelen. Toch zijn er auto’s die beter oud worden dan andere.

Deze drie extreem onbetrouwbare occasions kan je beter niet kopen

Hoe betrouwbaar een occasion is, verschilt natuurlijk per exemplaar. Het kan best zijn dat jij een van deze tweedehands auto met veel liefde rijdt. Toch zijn deze auto’s volgens onderzoek van de Consumentenbond, notoir onbetrouwbaar.

Renault (Grand) Scénic (2012 – 2015)

De Renault Scénic van 2012 tot 2015 staat bekend als een onbetrouwbare occasion. Sterker nog, het rapportcijfer komt niet boven de 1 uit.

De Fransman scoort niet alleen slecht in deze test, maar meerdere onderzoeken wijzen uit dat je deze occasion beter kan laten staan. Tenzij je van sleutelen houdt!

Renault Mégane (2012 – 2016)

Dat zo’n 10 jaar geleden Renault problemen had met de betrouwbaarheid, is algemeen bekend. Niet alleen de Scénic en Mégane hebben voor veel kosten bij de garage gezorgd, ook de eerste twee generaties van de Laguna staan slecht bekend – de derde een stuk beter.

Toch is la catastrophe bij de Mégane groter. De generatie van tussen 2012 en 2016 scoort een rapportcijfer van 2,2. Gelukkig werd de kwaliteit van Renault later een stuk beter. Neem bijvoorbeeld de tweede generatie Twingo die zelfs als RS-occasion degelijk bleek.

Skoda Fabia (2008 – 2014)

Niet alleen Franse auto’s scoren slecht. Ook de Skoda Fabia wordt getergd door problemen. Het rapportcijfer van de Tsjech is slechts 3,7. Problemen met de distributiekettingen, spanners en olieverbruik zijn geen zeldzaamheid bij de Volkswagen Group-motorblokken van deze generatie. Wil je een degelijke auto, dan kan je deze occasion beter laten staan.