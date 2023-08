Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor 23.000 euro mag jij iedere dag op de stoel van Queen Elizabeth zitten

Je komt soms gekke dingen tegen op autoveilingen, zoals deze Garia Courtesy Luxury. Een golfkarretje, simpel gezegd, maar wel een met een verhaal. Want het rechterstoeltje achterin is ooit warm gehouden door de billen van wijlen Queen Elizabeth zelf.

Er gaan vaker auto’s van Queen Elizabeth in de verkoop, zoals in 2016 een Bentley Mulsanne, Daimler Super V8 en Jaguar X-Type Estate. Veel ervan reed ze zelf, want het bloed van de koningin was niet alleen blauw, maar bevatte ook een scheutje benzine.

Queen Elizabeth als automonteur

In de Tweede Wereldoorlog zeurde Elizabeth haar vader, koning George, net zolang aan het hoofd tot ze bij de Auxiliary Territory Services van het Britse leger mocht. Daar werd ze opgeleid tot automonteur en chauffeur. Ze reed onder meer in vrachtwagens en ambulances.

Geen rijbewijs nodig om te rijden

Toen Elizabeth in 1953 tot koningin werd gekroond, bleef ze autorijden. Waar de meeste leden van het Britse koninklijke huis een limousine met chauffeur prefereren, daar stapte de ‘Lizzy’ graag achter het stuur van haar handgeschakelde Land Rover.

Elizabeth was de enige persoon in het Verenigd Koninkrijk die geen rijbewijs nodig had om op de openbare weg te mogen rijden. Soms verraste ze andere staatshoofden met haar coureurskunsten.

Saoedische koning Abdoellah

Bekend is het verhaal van de Saoedische koning Abdoellah, die een rondleiding kreeg over het landgoed Balmoral. Hij had niet verwacht dat Elizabeth hem zelf zou rondrijden, onder meer omdat vrouwen in zijn land geen auto mochten besturen.

De koningin startte haar Land Rover en spurtte weg, met Abdoellah op de passagiersstoel en een tolk achterin. Ze reed met hoge snelheid over smalle weggetjes en praatte ondertussen honderduit.

De Saoedische koning voelde zich er niet lekker bij. Hij vroeg zijn tolk om alsjeblieft aan Elizabeth te vragen of ze wat langzamer kon rijden en op kon letten.

Bentley State Limousine

Overigens had Elizabeth ook een limousine waarin ze werd rondgereden. In 2002 bouwde Bentley twee exemplaren van de State Limousine. Dit ter gelegenheid van haar Golden Jubilee (50 jaar op de troon). De State Limousine, op basis van de Arnage, heeft een twinturbo V8 met 406 pk.

Golfkar voor Chelsea Flower Show

En soms werd Queen Elizabeth in iets bescheideners rondgereden, zoals tijdens de Chelsea Flower Show. Deze Garia Courtesy Luxury werd speciaal voor haar gebouwd en twee keer gebruikt voor een afstand van in totaal 13 kilometer.

Het elektrische golfkarretje heeft een 120ah lithiumbatterij, speciale stoelen en zelfs een koelkastje aan boord. Nieuw kost-ie ongeveer 32.000 euro, dus is dit exemplaar, met z’n ‘royal connection’, een koopje. Iconic Auctioneers verwacht er minimaal 23.000 euro voor te kunnen vangen.