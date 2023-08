Deel dit: Share App Mail Tweet

Rooie oortjes! Passagiers doen hele stoute dingen in autonome robotaxi’s

In de Amerikaanse stad San Francisco rijden al meerdere autonome robotaxi’s rond. En daar maken passagiers handig gebruik van, kennelijk. Tegen een lokale krant gaven ze toe hele stoute dingen te doen aan boord.

The Standard sprak met een aantal gebruikers van de autonome taxidienst Cruise, die toegaven seks te hebben gehad in een van de voertuigen. “Ik bedoel, er is niemand die zegt dat het niet mag”, aldus een van de geïnterviewden, die simpelweg Alex genoemd wil worden.

Hete video in semi-autonome Tesla

Het is natuurlijk niet de eerste keer dat gebruikers creatief omgaan met (semi-)autonome auto’s. In 2019 reageerde Tesla-baas Elon Musk zelfs op een Pornhub-video die in een op Autopilot rijdende Tesla was opgenomen.

Een obscuur onderzoek uit 2018 voorspelde zelfs dat een toename in autonome voertuigen een toename zou betekenen van mensen die onderweg de horizontale tango dansen.

Cruise en Waymo kijken gewoon mee

Het is overigens niet zo dat er niemand meekijkt. In de huidige robotaxi’s van Cruise en Waymo kijkt er altijd een camera mee. “We monitoren het interieur van de auto met camera’s voor de veiligheid”, staat er op de website van Cruise.

Die beelden worden volgens Cruise alleen bekeken als er onderweg iets gebeurt. Daarbij laat het bedrijf weten dat audio alleen wordt opgenomen als er wordt gebeld naar het callcentre.

“Ik moet zeggen dat ik me de volgende dag wel zenuwachtig voelde”, zegt de eerdergenoemde Alex. “‘Dat was niet het beste idee’, zei ik tegen mezelf. Misschien krijg ik wel mail of telefoon van Cruise dat ik als klant wordt geband.”

Drinken en eten mag wel, alcohol niet

Tegen The Standard wilden Cruise en Waymo niet precies vertellen wat nou wél en niet mag in hun robotaxi’s. Cruis vraagt wel van klanten dat ze niet iets doen waar anderen zich niet prettig bij voelen. Bedreiging, discriminatie, pesten en ander aanstootgevend gedrag zijn niet toegestaan.

Eten en drinken mag wel in een taxi van Cruise of Waymo, maar klanten worden voor extra kosten aangeslagen als ze afval achterlaten. Bier, wijn of een andere vorm van alcohol nuttigen, mag dan weer niet. Drugsgebruik is ook verboden.