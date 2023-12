Deel dit: Share App Mail Tweet

Is je auto verzekerd in geval van een overstroming?

De afgelopen dagen staat het water in de Nederlandse rivieren op recordhoogte. Er zijn zelfs enkele boerderijen ondergelopen. Wat als jouw auto geparkeerd stond op een plek die overstroomd is. Is hij dan verzekerd?

De Telegraaf legde eerder al uit hoe je verzekerd bent als je woning onderloopt. Een auto is een minder groot probleem. Toch is het fijn als de schade door je verzekeraar wordt vergoed.

Auto verzekerd bij overstroming

Is jouw auto verzekerd met een beperkte of volledige cascodekking, dan zit je waarschijnlijk goed. Het merendeel van de verzekeraars vergoed dan waterschade door hevige regenval, een modderstroom of overstromingen. Wil je zeker weten of je verzekeraar de schade dekt? Kijk dan in je polisvoorwaarden. En bij twijfel kun je altijd je verzekeraar even bellen.

Niet alleen is je auto met de juiste verzekering verzekerd in geval van een overstroming. Ook een aanrijding door hevige regenval wordt vaak vergoed bij volledig en beperkt casco.

Overheidssteun

Bij grote overstromingen, die worden gezien als ramp, is er vaak overheidssteun beschikbaar. De zogenaamde Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) geldt in principe niet voor auto’s, maar in sommige gevallen wordt er toch uitgekeerd.

Op dit moment begint het water in de IJssel alweer te zakken en hoeft het merendeel van de Nederlanders zich niet druk te maken.