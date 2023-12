Deel dit: Share App Mail Tweet

Satisfying: Deze Mercedes 300SD krijgt eerste wasbeurt sinds 18 jaar

Je auto wassen, misschien doe je het wekelijks of nog vaker. In ieder geval laat je jouw auto niet zo lang verfstoffen als de eigenaar van deze Mercedes-Benz 300SD. Na 18 jaar krijgt de auto zijn eerste wasbeurt en dat is erg satisfying om te zien.

De Mercedes-Benz W126 is de tweede generatie S-Klasse. Deze 300SD, Turbodiesel, is tussen 1981 en 1991 geproduceerd. De eigenaar heeft de auto nu 19 jaar in bezit en na een jaar rijden in de schuur gezet.

Mercedes 300SD krijgt eerste wasbeurt sinds 18 jaar

Het team van WD Detailing neemt de Mercedes-Benz 300S onder handen. Naast wat roestplekjes is het mooi om te zien hoe de oude Benz er weer strak bijstaat.

Zoals in de video te zien, kost het enige tijd om een auto weer zo te krijgen. Eerst moet het hele exterieur gewassen worden met de hogedrukreiniger. Vervolgens wordt alles op detail schoongemaakt. Voor lastig te bereiken delen waar wel hardnekkig vuil zit, gebruiken de detailers een kwast.

Een van de degelijkste diesels ooit

Zelfs de dikke dieselmotor wordt onder handen genomen. De welbekende OM617 van Mercedes heeft vijf cilinders en een slagvolume van 3,0 liter. Dit motorblok wordt beschouwd als een van de beste ooit. Exemplaren met een miljoen kilometer op de teller komen vaker voor.

Ook zijn deze motoren erg populair voor het gebruik van andere brandstoffen dan diesel. Omdat de auto’s oud zijn en de motor in veel gevallen de koets overleefd heeft, kan je soms de oude S-Klasse voor weinig geld kopen. Als je dan op frituurvet gaat rijden – ook al mag dit niet en is het niet echt goed voor je motor – rijd je nog goedkoper.

Ergens is dit rijden op de olie erg zonde. De oude Mercedessen zijn namelijk echte cultauto’s, een stuk rijdende geschiedenis, en dat mag niet verloren gaan. Het liefst zien we dat elke oude S-Klasse zo goed verzorgd wordt als deze 300SD.