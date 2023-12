Deel dit: Share App Mail Tweet

Collega-coureurs kiezen Verstappen weer tot beste Formule 1-rijder

De coureurs in de Formule 1 hebben Max Verstappen voor het derde jaar op rij gekozen tot beste rijder van het jaar. De Nederlander van Red Bull kreeg in de exclusieve verkiezing de meeste punten. De Brit Lewis Hamilton eindigde als tweede, de Spanjaard Fernando Alonso werd derde.

Verstappen heerste dit jaar in de koningsklasse met negentien grand-prixoverwinningen. Hij bemachtigde zijn derde wereldtitel. Ook in 2021 en 2022 kozen zijn directe concurrenten hem tot beste coureur.

Negentien coureurs leverden een stemformulier in, behalve Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes onthield zich net als in voorgaande jaren van stemming. Er werd gestemd volgens het puntensysteem van de Formule 1, hetgeen lijstjes opleverde met daarop tien namen, met 25 punten voor de beste rijder.

Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen die als tweede eindigde in het wereldkampioenschap, was beduidend minder populair bij zijn collega-coureurs. Hij eindigde als tiende in de verkiezing.

ANP