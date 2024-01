Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de boze borstklop-Bokito van BMW nu 50.000 euro ‘goedkoper’ is

De groteske BMW XM is een auto voor de Patrick Batemans van deze wereld. Een power suit, zoals dat in de jaren tachtig heette. Een nogal opzichtig symbool van succes, dat nu 50.000 euro(!) minder duur is geworden.

Tja, je kunt zeggen van het moderne BMW-design wat je wilt, maar het maakt de tongen wel los. De overmaatse BMW XM oogt als een boze borstklop-Bokito met een bitcoinportfolio, maar kennelijk is dat hoe de kopers (vast ook mannetjes op de apenrots) het graag zien.

BMW XM weinig BPM-straf

De XM is té groot, té dik, té zwaar, té krachtig, té log, té alles, maar niet voor de Belastingdienst. Want door zijn plug-in hybride-aandrijflijn krijgt de monster-SUV verbazingwekkend weinig BPM-straf.

XM 50e flink ‘goedkoper’

Op die manier lukt het de nieuwste variant van de XM bijvoorbeeld om de vanafprijs met maar liefst 50 mille omlaag te brengen. De 50e kost 129.989 euro. En de versie daarboven, die alleen XM heet, 178.396 euro.

De 476 pk sterke 50e is uitgerust met een 3,0-liter zes-in-lijn en een elektromotor. Hij gaat in 5,1 seconden naar 100 km/h en haalt op een volle batterij een elektrische range van zo’n 80 kilometer.

BMW XM en Label Red

De twee varianten daarboven, de BMW XM en de XM Label Red, hebben een 4,4-liter V8 met plug-in hybride-ondersteuning en komen respectievelijk tot 653 en 748 pk. Voor de Label Red vraagt BMW iets meer dan twee ton.