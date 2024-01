Deel dit: Share App Mail Tweet

Plagiaat! De Audi Q8 E-Tron Edition Dakar aapt Porsche na

Wij voelden ons een beetje lullig toen we op de A2 in de file stonden met een Porsche 911 Dakar, compleet met dakrek, zandschep en jerrycans. Dus zullen we waarschijnlijk niet zo snel een Audi Q8 E-Tron Edition Dakar bestellen.

SUV’s voelen misschien avontuurlijk, maar zijn het in de meeste gevallen niet. Negen van de tien lopen bij het eerste beste zandricheltje onherroepelijk vast, áls de eigenaren het asfalt al durven te verlaten.

Audi Q8 E-Tron Edition Dakar

Mogelijk dat je met de Audi Q8 E-Tron Edition Dakar meer kans maakt om vooruit te komen, want hij ziet er in ieder geval strijdhaftig uit. Hij is – je raadt het – geïnspireerd op de Dakar Rally, zo zegt Audi.

Range van 487 kilometer

Het model heeft als basis de Q8 E-Tron 55 Quattro, met een 106 kWh grote batterij, een vermogen van 408 pk en 664 Nm koppel. Op gewone banden gaat-ie in 5,8 seconden naar 100 km/h.

Door zijn terreinbanden is de Dakar iets minder snel, maar alsnog blijf je met een tijd van 5,9 seconden bij het stoplicht zowat voor. De actieradius van de Dakar ligt op 487 kilometer.

Twee bandensets

In vergelijking met de gewone Q8 E-Tron staat het model 3,1 centimeter hoger op zijn onderstel. Komt de snelheid boven de 85 km/h, dan verlaagt de auto zichzelf met maximaal 1,7 centimeter.

De Dakar – met standaard wielkastverbreders en luchtvering – wordt geleverd met twee bandensets. Naast de offroadbanden die de auto op de foto’s draagt, zijn er ook nog gewone zomerbanden.

Oplage van 99 stuks

De Q8 E-Tron Edition Dakar wordt in een oplage van slechts 99 stuks gebouwd en kost in Duitsland ruim 120.000 euro. Veel keuze op het gebied van kleur is er niet: beige, grijs en zwart.

Dakar-stickerset

De Dakar in die laatste kleur kan worden aangekleed met een stickerset, die een beetje lijkt op die van de RS Q E-Tron waarmee Audi meedoet aan de Dakar Rally.

Betere luchtweerstand?

Onbedoeld grappig: Audi heeft het in zijn persbericht over de optionele cameraspiegels links en rechts, die de luchtweerstand van de E-Tron zouden verbeteren. Maar als dat zo belangrijk is, had de fabrikant beter geen dakrek met reservewiel erop kunnen monteren.