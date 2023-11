Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom BMW het ‘loser’-gebaar maakt richting Audi en Mercedes

Als je een BMW ziet rijden met zo’n blauw L-bord erop, dan is dat geen lesauto, maar maakt-ie het ‘loser’-gebaar richting een Audi of Mercedes. En dit is waarom…

BMW heeft in het afgelopen kwartaal namelijk flink meer elektrische auto’s verkocht. Mede daardoor steeg de omzet van het concern met ruim 3 procent tot 38,5 miljard euro.

BMW Group groeit hard

In totaal verkocht de groep in juli, augustus en september 621.699 auto’s. Dat zijn er 6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel EV’s groeide met 80 procent naar 15 procent van de totale verkopen.

BMW loopt daarmee steeds verder uit op Audi en Mercedes. De merken BMW, Mini en Rolls-Royce waren in de afgelopen negen maanden goed voor 1.836.563 verkochte auto’s.

Meer dan Audi en Mercedes

Dat is niet alleen maar meer dan in dezelfde periode in 2022 (1.747.838 auto’s), maar ook veel meer dan Audi en Mercedes wisten af te zetten. Audi bleef op 1,4 miljoen steken en Mercedes op ruim 1,5 miljoen.

Daarbij noteerde de BMW Group in 2023 tot nu toe een winststijging van meer dan 10 procent. En dat terwijl bij Audi en Mercedes de winst juist daalde.

“Als merk zijn we nu nummer één in het wereldwijde luxesegment”, zegt Pieter Nota tegen Autovisie. Tot voor kort was hij bij BMW verantwoordelijk voor de marketing en verkoop.

Groei in China loopt achter

“China is onze grootste markt, maar qua groei loopt het daar wat achter op dit moment, als gevolg van de afzwakkende economie.” Zorgen maakt Nota zich desondanks niet.

“De middenklasse in China blijft groeien, dus er is een enorm potentieel. Kijk naar het aantal auto’s per duizend inwoners. In Europa zijn dat er zeshonderd, in de VS bijna negenhonderd en in China nog maar tweehonderdvijftig.”