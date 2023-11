Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris blijft Verstappen voor in kwalificatie sprintrace

Max Verstappen begint in de sprintrace van de Grote Prijs van São Paulo vanaf de tweede plaats. De wereldkampioen in de Red Bull moest in de sprint-shoot-out Lando Norris in de McLaren voor zich dulden.

De Britse coureur klokte 1.10,622 in zijn laatste rondje. Daarmee was hij 0,061 seconde sneller dan Verstappen. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez eindigde als derde. De Mexicaan staat op de tweede startrij met George Russell in de Mercedes naast hem.

Verstappen had zich vrijdag wel met de beste tijd gekwalificeerd voor de Grote Prijs van São Paulo die zondag wordt verreden. Eerst is er zaterdag de sprintrace. Die vindt plaats om 19.30 uur (Nederlandse tijd).