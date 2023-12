Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe BMW ons misleidt met de nieuwe M5 Touring

Denk je nou echt dat honden op oudejaarsavond bang zijn voor vuurwerk? Nee, joh! Ze zitten nu al in de stress omdat ze binnenkort mogelijk achter in de nieuwe BMW M5 Touring moeten.

BMW heeft het model nog niet officieel onthuld, maar zet wel een charmant videootje online, waarin de M5 Touring als cadeautje verpakt in de garage van Santa Claus staat.

BMW M5 Touring in 2024

“Our present to you”, is de misleidende pay-off aan het einde ervan, want pardon zeg… ons cadeautje? Hoezo ons cadeautje? Het is echt niet zo dat we op kerst een M5 onder onze boom gaan vinden.

Ten eerste wordt de M5 Touring pas volgend jaar onthuld en ten tweede is de ruim 700 pk sterke stationwagon natuurlijk een sigaar uit eigen doos. Want voor dat ‘cadeau’ moeten we gewoon betalen.

Waarschijnlijk lagere prijs

Hoeveel is nog niet bekend. Ook is het niet makkelijk om er een slag naar te slaan, want de kersverse M5 wordt een plug-in hybride, wat zorgt voor een lagere CO2-uitstoot dan het uitgaande model.

Net als de BMW XM

De M5 Touring krijgt in feite dezelfde twinturbo V8 met plug-in hybride-ondersteuning als de XM, die daarmee tot een vermogen van maximaal 748 pk en 1000 Nm koppel komt.

Terug naar de honden. Die moeten in de M5 Touring hun maaltijd zien binnen te houden als ze in zo’n 3 seconden naar 100 km/h worden afgeschoten. En in bochten krijgen ze vast ook veel te verduren.

M5 Touring is zeldzaam

BMW heeft niet vaak een stationwagonvariant van zijn snelle M5 gemaakt. Alleen van de tweede, de E34 met zescilinder, was er een en van de vierde ook, de E60/61 met tiencilinder.

De M5 E34 Touring is een van de zeldzaamste BMW-modellen, met een productieaantal van maar 891. Hij werd aangedreven door een fraaie 3,8-liter zes-in-lijn met 340 pk. Nul naar 100 km/h ging in 5,9 seconden.

De M5 E61 Touring is iets minder zeldzaam, met een productieteller die bij 1025 exemplaren stopte. Voorin ligt een hoogtoerige 5,0-liter V10 met 507 pk. Zonder begrenzer liep het stationmodel 304 km/h.