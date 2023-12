Deel dit: Share App Mail Tweet

Uw Garage: Mick bouwt Toyota Cressida om tot stijlvolle drifter

Mick Buskermolen heeft niet alleen een Nissan 200 SX op de oprit, maar ook een flink verlaagde Toyota Cressida. De Japanse sedan bouwt hij om tot stijlvolle driftauto.

Online had ik een keer een video gezien van iemand met een blauwe Cressida een afrit drift. Ik ben daar toen wat over gaan opzoeken en die Toyota Cressida bleef wel in mijn gedachten hangen.

Occasion uit België

Nooit gedacht dat ik er een tegen zou komen, totdat er een op een Facebook-pagina voor Japanse klassiekers stond. Hij stond in België; ik ben erheen gereden en heb de auto opgehaald. Hij is van een Nederlander geweest, die de auto zeker 35 jaar in zijn bezit moet hebben gehad. In die tijd is de auto een keer gerestaureerd en dat is niet goed verlopen.

Er zitten veel papieren bij van advocaten en de garage die het werk heeft gedaan over de kwaliteit van het werk en dat het te lang duurde. De auto is daarna bij een ander garagebedrijf geweest en naar België verkocht. Er zit een complete historie bij. Zo weet ik bijvoorbeeld dat er een Corolla op ingeruild is. Ik heb de eerste eigenaar nog een bericht gestuurd, zijn mailadres stond in de papieren. Maar ik heb daar nooit meer iets van gehoord.

Toyota Cressida flink verlaagd

Hij liep niet heel goed, maar dat heb ik verholpen. Daarna is er een, na wat aanpassingen te doen, schroefset onder gekomen van een nieuwer model Cressida. Vervolgens zijn er andere 15-inch wielen onder gekomen. Dat stond prima, maar na wat zoeken vond ik deze bijzondere set in Japan. Het is een nieuw gemaakte serie van een klassieke 14-inch velg; deze zijn perfect.

Na een roadtrip door Frankrijk is de auto de werkplaats ingegaan en heb ik er een zes-in-lijn uit een Lexus GS 300 in gehangen. Ik had eerst een kaal blok gekocht en gereviseerd, daar een handbak aan gemaakt en dat gemonteerd. Maar hij wilde niet goed lopen. Toen heb ik mijn dagelijkse auto, een BMW 3-serie verkocht, van het geld een goedkope, maar rijdende GS 300 gekocht, alle elektronica overgezet en toen liep het prima. Er zit nu dus een vijfbak in de Toyota Cressida en 210-220 pk.

Naar Next Level-driftevenementen

En toen op naar een driftevenement in Spanje, banden op het dak, gereedschap en een krik in de auto. De evenementen waar ik kom zijn van Next Level. Het draait daar meer om een bepaalde stijl dan wie nou het allerbest kan driften. Er is ook geen wedstrijdelement. Je gaat erheen voor de lol, alles moet zo laag mogelijk, op mooie, verchroomde wielen, 13 of 14 inch is wel de standaard. Als de wielen maar glimmen, zeg ik wel eens.

Het heeft me redelijk wat moeite gekost om deze auto driftbaar te krijgen. Het hele subframe is aangepast, de tunnel voor de cardan is aangepast omdat de auto zo laag is, en er zit een ander stuurhuis onder, omdat de Cressida geen bekrachtiging heeft. Doordat de auto zo’n extreme wielstand heeft, is er zonder bekrachtiging bijna niet mee te rijden.

De Toyota Cressida wordt verder verfijnd

Komende winter komen er andere voorremmen op en de achtervering wordt iets aangepast, want nu raakt de as het chassis soms. Als dat gedaan is, kan ik er ook het circuit mee op. Het lijkt me leuk de Nürburgring een keer te doen. En onder de kap mag het er nog iets beter uitzien, die GS 300-motoren zijn niet heel mooi. Alles werkt nu goed, ik kan nu meer gaan verfraaien. Het plaatwerk is redelijk te krijgen, maar met een goede extra koets zou ik erg blij zijn.

Ik hoor nu regelmatig: ‘Hé, mijn vader had er ook een.’ Er zijn er dan ook best redelijk wat verkocht, maar ze worden schaars. Het zou mooi zijn als iemand deze auto nog herkent uit het verleden. Ik zou graag nog meer weten van de historie.