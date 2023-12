Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe auto’s in Amerika zetten verbruiksrecord! Is nog steeds slecht…

Amerikaanse auto’s hebben niet de reputatie zuinig te zijn, maar zuinigér worden ze in ieder geval wel. Al is gemiddelde vlootverbruik nog steeds niet om over naar huis te schrijven.

In 2022 behaalde alle nieuw verkochte voertuigen in de Verenigde Staten een gemiddeld verbruik van 26 miles per gallon, wat overeenkomt met 1 liter op 11 kilometer. Dat is 0,2 kilometer beter dan in 2021.

Nieuwe auto’s zuiniger

Daar komt in 2023 naar verwachting 0,4 kilometer bij op, zodat de nieuwe auto’s in de VS uitkomen op zo’n 1 op 11,4. Nog steeds niet denderend, al is de EPA (Environmental Protection Agency) er blij mee.

De Amerikaanse drie

Opvallend – en niet onverwacht – is dat de grote drie Amerikaanse autoconcerns nog steeds op de laatste plek staan als het op brandstofverbruik aankomt. Ze verkopen immers allemaal grote pick-ups.

Tesla en Hyundai het beste

Stellantis doet het van de achterblijvers het beste, gevolgd door GM en Ford. Aan de top van de lijst staat Tesla, met op plek twee en drie Hyundai en Honda.

SUV-verkopen stijgen nog altijd

Het rapport van de EPA signaleert wel een zorgelijke ontwikkeling. De verkopen van SUV’s steeg met 54 procent. Die van auto’s en stationwagons daalde met 27 procent.

Strengere EPA-eisen

De EPA deed in april van dit jaar een voorstel waarbij nieuwe auto’s in 2032 gemiddeld 56 procent schoner moeten zijn dan in 2026. Autofabrikanten vinden dat te streng, milieuorganisaties niet streng genoeg.