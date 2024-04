Deel dit: Share App Mail Tweet

Vernieuwde Mercedes EQS: luxer dan ooit en gigantische range

Een Mercedes hoort een statussymbool te zijn, maar de ietwat conservatieve achterban van het Duitse luxemerk vindt dat de Mercedes EQS die status onvoldoende uitstraalt. Daarom wordt de elektrische auto nu al opgefrist.

In de wereld der EV’s is er immers geen tijd om vier jaar met een updaterijke facelift te wachten. Technologische ontwikkelingen en de strijd om voorop te lopen (of simpelweg bij te blijven) dwingt fabrikanten hun auto’s aan de lopende band te vernieuwen. Bij de Mercedes EQS is dat niet anders. Het was de eerste EV van het Duitse luxemerk die ook als zodanig is ontworpen. De eerder verschenen EQA en EQB deelden hun platform namelijk met verbrandingsmotormodellen.

Klantenkring wil elektrische auto met status

Wat krijg je als je een efficiënte elektroauto ontwerpt? Een langgerekt, druppelvormig ontwerp. Daarmee haalt de Mercedes EQS een ontzettend lage Cw-waarde, al lijkt de ietwat conservatieve Mercedes-achterban daar niet bepaald van onder de indruk. Traditionele klanten van het merk verkiezen vorm toch boven functie verkiezen. Liever een bolide die status uitstraalt, dan een hyperefficiënte aandrijflijn.

In een poging hen tegemoet te komen is de elektrische auto voortaan leverbaar met een iets traditionelere neus. Dat betekent chromen accenten en – jawel – de befaamde ster op de neus. Dat neemt niet weg dat ook aan efficiëntie is gewerkt. Een warmtepomp is nu standaard en het interieur wordt voornamelijk verwarmd met de hitte die de accu en elektromotoren genereren, wat weer kostbare batterij-energie bespaart.

Meer range en luxe in de Mercedes EQS

Die batterij van de elektrische auto is overigens gegroeid van 108 kWh (netto), naar 118 kWh. De range van de EQS 450 4MATIC stijgt daarmee van 717 km, naar 799 km. In het beste geval kom je met de achterwielaangedreven EQS 450+ nu zelfs 822 km ver. Ook het trekgewicht is toegenomen: van 750 naar maar liefst 1.700 kilogram.

Voor bijna 4 mille is nu het Rear Comfort Package Plus aan te vinken, waarmee de bijrijdersstoel plaatsmaakt voor de passagier achterin. Waarmee de Mercedes EQS een stapje in de richting van de BMW i7 zet. De chauffeur geniet dan weer van het nu standaard geleverde hyperscreen. Dit alles voor een onveranderde basisprijs.