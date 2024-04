Deel dit: Share App Mail Tweet

Alfa Romeo Milano: kies de nieuwe instapper als hybride of EV

Daar is-ie dan: de gloednieuwe Alfa Romeo Milano! Trouwe Autovisie-lezers wisten al wat ze konden verwachten. Vanochtend lekten immers al deze beelden van de EV. De nieuwe instapper is er overigens niet alleen als elektrische auto, maar ook als mild hybrid.

In het persbericht spreekt de fabrikant over ‘puur Italiaans design’ en ‘een emotionele connectie op het eerste gezicht’, maar fans van het merk denken daar heel anders over.

Alfa Romeo Milano Elettrica als EV

In de lengterichting meet de nieuwe Milano 4,17 meter, in de breedte 1,78 meter en in de hoogte 1,50 meter. Alfa Romeo valt onder de Stellantis-paraplu en de Milano zijn platform deelt zijn platform dan ook met stalgenoten zoals de Peugeot (e-)2008 en Opel Mokka.

Om die reden is de 156 pk sterke elektrische aandrijflijn waarmee de basisversie van de Alfa Romeo Milano is uitgerust ons niet onbekend. Deze instapper heeft een 54 kWh-accupakket en een actieradius van 410 kilometer. Snelladen kan met maximaal 100 kW. Het navigatiesysteem houdt bij het bedenken van de route rekening met eventuele laadstops.

Veloce-uitvoering

De elektrische uitvoeringen van de Alfa Romeo Milano worden Elettrica genoemd, met als topmodel de 240 pk sterke Veloce. Die versie komt met een mechanisch sperdifferentieel, anti-roll bars, betere remmen en 20-inch wielen. Ook staat deze uitvoering 25 millimeter lager op een speciaal sportonderstel.

Mild hybrid

Zij die geen volledig elektrische auto aandurven, kunnen ook kiezen voor de mild hybrid-aandrijflijn in de Alfa Romeo Milano. Deze uitvoering wordt aangeduid met Ibrida. In dit geval ligt er een 1,2-liter driecilinder in de neus en zul je het moeten doen met een bescheiden 136 pk. Deze uitvoering is er ook met vierwielaandrijving. De driepitter is gekoppeld aan een zestraps automaat met dubbele koppeling. De ondersteunende elektromotor is verwerkt in deze transmissie.