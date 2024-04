Deel dit: Share App Mail Tweet

Oeps! Gloednieuwe Alfa Romeo Milano gelekt en fans zijn niet blij

Vanmiddag wordt in Italië het doek getrokken van de gloednieuwe Alfa Romeo Milano. De eerste volledig elektrische auto van het merk is echter nu al gelekt, maar de EV kan vooralsnog op weinig positieve reacties rekenen.

Het is CocheSpias – een Instagram-account dat met name gecamoufleerde auto’s en gelekte beelden plaatst – dat nu foto’s van de nieuwe Alfa Romeo Milano naar buiten brengt.

Geen positieve reacties op de Alfa Romeo Milano EV

Klinkt als vervelend nieuws voor het merk. De onthulling van de elektrische auto vindt eigenlijk pas vanmiddag plaats en is zo minder interessant. Toch zijn marketingafdelingen van fabrikanten lang niet altijd ontevreden als een auto vroegtijdig lekt. Op die manier komt het model twee keer in de aandacht.

Het is echter maar de vraag of Alfa Romeo blij zal zijn met de aandacht die de elektrische auto op dit moment krijgt. De eerste reacties op de EV zijn immers niet positief. “Wat is er gebeurd met Italiaans design?”, vraagt een teleurgestelde Instagram-gebruiker zich af.

“De merkidentiteit van Alfa Romeo is mijns inziens voornamelijk gebaseerd op emotioneel design. Wat een schande dat het merk deze wanstaltige EV aan zijn kleine modelreeks toevoegt”, schrijft een ander. Let wel, deze greep uit de internetreacties representeren uiteraard niet de complete markt.

Niet alleen elektrische auto, maar ook mild hybrid

De Alfa Romeo Milano is vergelijkbaar met Stellantis-genoten zoals de Peugeot 2008 en Opel Mokka. Je kunt dan ook vergelijkbare aandrijflijnen verwachten. Dat betekent dat het model er niet alleen als EV komt, maar ook als mild hybrid. Meer informatie lees je vanmiddag op Autovisie.nl.