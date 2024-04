Deel dit: Share App Mail Tweet

Video: zo ziet het verschil tussen 1.500 pk en 15.000 pk eruit

In dit tijdperk waarin elektrische auto’s de performancewereld op zijn kop zet, worden we om de oren geslingerd met bizarre vermogens die vroeger enkel de meest exclusieve hypercars toebehoorden. Er is echter altijd een baas boven baas, zo maakt deze race met een top fuel dragster duidelijk.

Het is een video van de Amerikaanse YouTuber Cleetus McFarland. Met zijn ruim 3,5 miljoen volgers deelt hij al zijn krankzinnige projecten. Een daarvan is Ruby, een rode Corvette C6 die flink onder handen is genomen. Met flinke V8 en een buitensporig grote turbo is de dragraceauto nu goed voor zo’n 1.500 pk, net als dit BMW’tje.

1.500 pk versus 15.000 pk tijdens een dragrace

McFarland nam zijn creatie mee naar de dragstrip, waar hij het voor de lol opnam tegen een top fuel dragster. Dat monsterlijke apparaat heeft maar liefst tien keer zoveel vermogen heeft om met zijn enorme, ultra zachte banden aan het plakkerige asfalt te serveren.

Bij het maximum toerental genereert een top fuel dragster alleen al met de naar boven ontsnappende uitlaatgassen ruim 400 kilo aan neerwaartse druk. De totale downforce kan tijdens de piek bijna 5,5 ton bedragen.

530 kilometer per uur in de top fuel dragster

De YouTuber krijgt nog een ruime voorsprong, maar het mag niet baten. Naast de 15.000 pk sterke top fuel dragster lijkt McFarland haast stil te staan in zijn Corvette. Het pk-monster heeft slechts een split second nodig om het gat dicht te rijden en legt 1.000 voet (een kleine 305 meter) in een onvoorstelbare 3,68 seconden af. Hij kwam over de streep met een waanzinnige snelheid van ruim 530 kilometer per uur, om vervolgens met een parachute weer te vertragen.

De dragracer kwam zo hard voorbij razen, dat de V8 van McFarlands Corvette uitviel. Een compagnon van de YouTuber vermoedt dat het om een verstoorde krukassensor gaat. Toch is de top fuel dragster die grondiger nagekeken moet worden. Het motorblok van deze machtige machines moet immers na elke race compleet gereviseerd worden.