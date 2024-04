Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze BMW M240i maakt gehakt van elke elektrische auto

In deze tijd van downsizing en elektrische auto’s is het een verademing om te zien dat BMW nog altijd een flinke zescilinder in de neus van de BMW M240i hangt. Met 374 pk heb je niets te klagen in de compacte sportcoupé, al is dat kinderspel voor deze dragracefanaat.

De plakkerige dragracebanden verraden dat je bij het verkeerslicht beter achter dit BMW’tje kunt aansluiten. Deze M240i is namelijk grondig aangepakt, waardoor hij het leven van sportieve EV-rijders zuur maakt.

Sneller dan de snelste elektrische auto

De B58-motor in het vooronder van de BMW M240i heeft zich al meermaals bewezen als potent tuningswonder, zoals de oude legendes zoals de 2JZ en RB25DET NEO dat ook zijn. De Amerikaanse tuner The Shop CT maakt het echter wel heel bont. Onder meer een enorme turbo, aangepaste kop, nieuw brandstofsysteem en andere nokkenassen helpen het vermogen opkrikken tot maar liefst 1.500 pk.

Daarmee is het een nachtmerrie geworden voor iedereen die dacht met zijn elektrische auto elk stoplichtsprintje te winnen. Eerder deze maand zou de BMW M240i tijdens een dragrace-evenement een quarter mile-tijd van 7,9 seconden hebben genoteerd met een snelheid van 281 km/h. Zelfs de allesvernietigende Rimac Nevera legt een kwart mijl niet in zo weinig tijd af. Sterker nog, de eigenaar claimt met deze prestaties zelfs in het bezit te zijn van de snelste BMW ooit.

Ritje in de buitensporige BMW M240i

Het YouTube-kanaal That Racing Channel nam plaats op de bijrijdersstoel voor een enerverende rit in de elektrische auto-killer. Waarbij de tuner verder ingaat op dit krankzinnige BMW M240i-project.