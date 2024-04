Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek: zo weinig van jullie durven een EV-occasion aan

Elke maand doen verkoopsites Gaspedaal.nl en AutoTrack onderzoek naar de verkoop van occasions. Waar hybrides in populariteit blijven stijgen, blijft het aandeel zoekopdrachten naar gebruikte EV-modellen opvallend klein.

Met een aandeel van ruim 54 procent blijven benzineauto’s het meest gewild onder occasionkopers. Wel zijn hybrides met een opmars bezig. Inmiddels zoekt ruim 26 procent van de kopers naar een tweedehands auto met elektro-ondersteuning.

Benzineauto veel populairder dan EV

Overheden en fabrikanten proberen de consument immers al tijden tot elektrische auto’s te verleiden. Je zou dus verwachten dat EV’s de benzineslurpers op de voet volgen, maar dat is niet het geval. Met een aandeel van 8 procent volgen namelijk dieselauto’s. Oh jee, laat het Greta Thunberg niet horen.

Brandstof Aandeel 1. Benzine 54,4% 2. Benzine hybride 26.3% 3. Diesel 8,0% 4. Elektriciteit 7,4 % 5. Lpg 1,9% 6. Hybride diesel 1,3% 7. Aardgas / CNG 0,6%

De elektrische auto volgt pas op plek vier. Slechts 7,4 procent van de occasionspeurders is op zoek naar een EV. Geen denderende cijfers, zeker niet gezien nog altijd een royale subsidie te krijgen is voor gebruikte elektrische auto’s (al loopt het niet echt storm). Vermoedelijk spelen zorgen rond accudegradatie mee. Vertoont een batterij kuren buiten de garantietermijn, dan kunnen de kosten immers flink oplopen.

De meest gezochte occasion

Wat verder opvalt in rapport, is dat er een enorm gat bestaat tussen de gemiddelde zoekprijs (17.475 euro) en de gemiddelde prijs van aangeboden occasions (23.401 euro). Hoewel dit gat afgelopen maand met 100 euro is geslonken, blijft het een flink verschil.

De meest gezochte occasion blijft een Volkswagen Golf, gevolgd door de Polo en BMW 3-serie. Nieuw in de top tien is de Mercedes C-klasse (plek 9). Ook de Ford Fiesta stijgt in populariteit (plek 8), terwijl de Toyota Yaris (plek 10) juist een plekje zakt.

Stationwagen het meest gewild

Verder blijven stationwagens (24,8 procent), hatchbacks (22,2 procent) en SUV’s (17,6 procent) veruit de populairste carrosseriesoorten. De sedan volgt op plek vier met een aandeel van slechts 9,3 procent.