Als het zo door gaat, komt de subsidie voor elektrische auto’s dit jaar niet op

Koop of private lease je een elektrische auto, dan kun je subsidie krijgen van de overheid: 2.950 euro voor een nieuwe auto, 2.000 euro voor een gebruikte. Maar als het zo door gaat als nu, komt de subsidiepot dit jaar helemaal niet op. Zo weinig wordt er aangevraagd.

Laten we beginnen met de pot voor elektrische occasions, want die loopt wél best leeg. Van de 29,4 miljoen euro die door de overheid ter beschikking is gesteld, was op 18 maart nog 18,74 miljoen over. Dat betekent dat er 10,66 miljoen euro is verleend voor 5330 tweedehands EV’s.

Subsidie voor nieuwe auto’s

De pot voor nieuwe elektrische auto’s zit nog behoorlijk vol. Van de 58 miljoen euro die beschikbaar is, was op 25 maart nog 47,5 miljoen over. Dat betekent dat er in drie maanden tijd voor slechts 3560 EV’s subsidie is verleend (10,5 miljoen euro).

Als dat in dit tempo doorgaat, is er eind december nog geld over. Het is duidelijk te merken dat de subsidie voor nieuwe auto’s in de laatste jaren minder populair wordt. Dat heeft deels te maken met de verlaging van het bedrag, in stapjes, van 4000 euro eerst naar 2950 euro nu.

Stimulering blijft nodig

De overheid was van plan om het bedrag verder te verlagen, naar 2550 euro in 2024, maar kwam daar in oktober van terug. Duitsland heeft de subsidie voor elektrische auto’s zo maar opeens afgeschaft en daar is de verkoop behoorlijk ingestort. Stimuleringsmaatregelen blijven dus nodig.

In vergelijking met december 2023 vielen de Duitse EV-verkopen in januari van dit jaar met 55 procent terug. Al denken experts dat ook de hoge rente, de afzwakkende Duitse economie en de spanningen op het wereldtoneel een rol spelen.

Betaalbaardere modellen

Elektrische auto’s zijn relatief duur, maar gelukkig komen er in de nabije toekomst betaalbaardere modellen aan. De Citroën ë-C3 bijvoorbeeld, met een vanafprijs van 24.290 euro, en later de Volkswagen ID.2. Op dit moment is de ‘goedkoopste’ EV op de markt de 21.750 euro kostende Dacia Spring.